Terminal Dom Pedro é reformado e deve receber mais linhas

A Prefeitura de Campinas concluiu nesta quinta-feira (10) a revitalização do Terminal Shopping Dom Pedro, estrutura que atende cerca de 30 mil usuários por dia útil. A obra, iniciada em outubro de 2024, foi viabilizada por meio de termo de compromisso firmado com o Ministério Público, como contrapartida da implantação do Parque Dom Pedro Shopping.

Com investimento de R$ 1 milhão, a reforma foi acompanhada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e integra o conjunto de ações dos primeiros 100 dias da atual gestão. Segundo a Emdec, com a requalificação, o terminal poderá receber mais linhas de ônibus nos próximos meses.

A intervenção faz parte de uma série de melhorias no sistema de transporte público, que inclui também a reforma de outros terminais, como os de Barão Geraldo, Mercado e Central, a instalação de dois mil abrigos em pontos de ônibus e o início da pavimentação com concreto em 60 paradas.

Além disso, estão em estudo projetos para a implantação de novos terminais nas regiões do Campo Belo, Amarais, Galeria e Itajaí.