GM recupera cinco motos furtadas e prende suspeito no Ouro Verde

A Guarda Municipal de Campinas recuperou, nesta segunda-feira (7), cinco motocicletas furtadas ou com sinais de adulteração durante operação no distrito do Ouro Verde. Um homem foi preso após confessar que recebia R$ 500 por veículo para guardar os itens em uma residência no bairro Planalto de Viracopos.

A ação ocorreu após informações do Setor de Inteligência da corporação, que apontaram o imóvel como possível ponto de desmanche. No local, os agentes encontraram duas motos furtadas durante a madrugada de uma loja no Jardim Santa Lúcia, além de três motocicletas com indícios de origem ilícita.

O suspeito tentou fugir ao notar a aproximação da viatura, mas foi detido e confessou participação no esquema. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, e o homem foi encaminhado à cadeia anexa do 2° Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.