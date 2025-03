Obra na José Paulino termina com 5 meses de atraso em Campinas

Iniciada em novembro de 2023 com prazo previsto de 12 meses, a obra de requalificação da rua José Paulino, na região central de Campinas, foi entregue nesta segunda-feira, 31 de março de 2025, após quase 17 meses de duração. A intervenção compreendeu um trecho de 835 metros entre as avenidas Moraes Salles e Orosimbo Maia, e faz parte do Plano de Requalificação da Área Central de Campinas (PRAC).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A entrega da obra foi marcada por falas de autoridades e representantes do comércio. Segundo o prefeito Dário Saadi, “o desafio de deixar o Centro cada vez mais vivo é grande. Todas as grandes cidades sofrem com o esvaziamento do Centro. Aqui em Campinas, além da José Paulino, revitalizamos a Campos Sales, entregamos a reforma do Terminal Mercado em duas etapas e há a reforma do Mercadão em andamento. Tudo isso foi feito não só em prol do comércio, mas principalmente pela população que transita pela via”.

O projeto, coordenado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) em conjunto com a Secretaria de Transportes, promoveu melhorias para pedestres, ciclistas e usuários do transporte público. Houve reforma das calçadas com piso intertravado, implantação de rampas de acessibilidade e piso tátil, além de recapeamento asfáltico e nova sinalização horizontal e vertical.

Para os ciclistas, foi implantada uma ciclofaixa de 0,85 km, com tachões, placas e paraciclos. O trecho revitalizado também recebeu faixa exclusiva para ônibus e dez novos abrigos de parada, no modelo "Glicério", com iluminação e acessibilidade.

Durante a entrega, o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, destacou: “esta é mais uma obra de requalificação viária entregue, que beneficia pedestres, pessoas com mobilidade reduzida, ciclistas e usuários do transporte”. Ele acrescentou que uma nova etapa do projeto, entre a Moraes Salles e a Aquidabã, está em desenvolvimento.

Já o secretário de Transportes, Fernando de Caires, reforçou: “todo mundo que anda de carro e ônibus também é pedestre. Por isso, foi tão importante a coragem demonstrada pela gestão de revitalizar a via e trazer mais pessoas para o Centro, fortalecendo o comércio e aumentando a segurança. Tudo isso ajuda a florescer a cidade”.

O investimento na obra foi de cerca de R$ 4,4 milhões. O projeto foi executado pela Comercial e Construtora Fênix Ltda e teve sua ordem de serviço assinada em outubro de 2023. Segundo o histórico, os trabalhos começaram em 21 de novembro de 2023, com interrupções no período natalino.

Além das obras estruturais, a rua ganhou novo mobiliário urbano, com bancos, lixeiras e 172 floreiras onde foram plantadas 10 mil mudas de flores, segundo a Secretaria de Serviços Públicos. O secretário Ernesto Paulella antecipou que já está em elaboração o projeto de revitalização da rua 13 de Maio, "considerando que é uma área tombada".

Com o fim da intervenção, a Emdec anunciou que, a partir desta terça-feira (1º), as linhas que circulam pela rua José Paulino retomam seus pontos de parada originais. Linhas como a 249 (Jardim Flamboyant / Parque dos Eucaliptos) e 362 (Parque Brasília I) voltarão a circular no trecho, e o ponto de táxi foi reinstalado na faixa esquerda da via, próximo à Catedral Metropolitana, com cobertura e sinalização.