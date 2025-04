Perseguição termina com prisão e caminhonete furtada batida

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (8) após uma perseguição policial que terminou com a colisão de uma caminhonete Toyota Hilux furtada contra um muro, na região do Jardim Nova América, em Campinas. O suspeito, de 51 anos, foi autuado por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e direção perigosa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação teve início quando policiais militares avistaram o veículo trafegando em alta velocidade pela Rua Maria Benedita Transfereti, nas proximidades de uma base da PM. A atitude suspeita levou ao início da perseguição, que se estendeu por várias rodovias, como a Bandeirantes, Adalberto Panzan e Santos Dumont, colocando em risco a segurança de outros condutores e pedestres.

Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da caminhonete e bateu contra um muro. Embora as placas do veículo estivessem em situação regular, uma checagem no chassi revelou que o carro havia sido furtado no dia anterior, na área do 5º Distrito Policial de Campinas.

Em depoimento, o homem disse que receberia R$ 1 mil para levar o veículo de um ponto a outro da cidade, mas não revelou o nome do contratante nem o destino da caminhonete. Ele foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, onde permanece preso à disposição da Justiça.

A Hilux foi apreendida para perícia, e as placas adulteradas também foram recolhidas. O caso foi registrado como crime de receptação, além de adulteração de sinal veicular e direção perigosa.

A Polícia Civil investiga se o crime está ligado a um esquema maior de furto e clonagem de veículos na região metropolitana de Campinas.