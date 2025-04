Motorista morre ao colidir contra placa e árvore na Zeferino Vaz

Um homem morreu na madrugada desta terça-feira (8) em um grave acidente na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), na altura do km 144,5, no município de Cosmópolis. De acordo com o boletim da concessionária Rota das Bandeiras, o acidente ocorreu depois das 0h. A vítima dirigia um veículo Volkswagen Up pela faixa 2 do sentido Sul da rodovia, quando, por motivos ainda sob apuração, perdeu o controle da direção, colidiu primeiro contra uma placa de sinalização e, na sequência, contra uma árvore no canteiro lateral.

Com o impacto, o condutor foi arremessado para fora do carro e caiu sobre a canaleta da via. O automóvel ficou imobilizado no gramado lateral. A morte foi constatada no local pelas equipes de resgate da concessionária.

A Polícia Científica e a funerária foram acionadas, e o corpo foi removido após os trabalhos periciais. O veículo foi levado pelo guincho do DER. A sinalização da rodovia também sofreu danos com o impacto da colisão. A faixa do acostamento foi interditada durante parte da madrugada, segundo relatório da concessionária.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar detalhes da dinâmica do acidente.