Primeira frente fria de abril derruba temperaturas em Campinas

A previsão climática da Climatempo para o outono de 2025 começa a se confirmar: as primeiras massas de ar frio de origem polar já devem derrubar as temperaturas em áreas do Sudeste nos próximos dias, marcando a transição definitiva entre o verão e o outono. Em Campinas, a queda começa já na quinta-feira (3), com mínima prevista de 21ºC e máxima de apenas 24ºC. No fim de semana, a sensação de frio será ainda maior, com temperaturas mínimas de até 18ºC no domingo (6).

O alerta é da meteorologia nacional. Segundo o especialista da Climatempo Vinícius Lucyrio, abril será um mês de “virada de chave”, mas sem frio contínuo. “Os períodos com ares de outono serão curtos, de 3, 4 dias, e logo depois o calor retorna. Ainda assim, a chegada dessas massas de ar polar já trará respiros de frescor para o centro-sul do país”, disse.

A primeira frente fria, ainda fraca, começa a atuar na virada de março para abril, com impacto maior no Sul do país. Mas é a segunda massa polar, prevista entre os dias 5 e 9, que causará queda mais perceptível nas temperaturas em São Paulo e Minas Gerais. E a terceira, entre os dias 12 e 16 de abril, deve ser a mais intensa do mês, podendo estabelecer recordes de menor temperatura em diversas capitais.

Em Campinas, os termômetros devem continuar a cair gradualmente, com mínimas previstas de 19°C no sábado (5) e 18°C no domingo (6). O cenário de céu parcialmente nublado e chuva rápida aumenta a sensação de frescor e antecipa a chegada do clima típico de outono. Ja a partir do dia 11, na terceira frente fria, a previsão é de mínima de 13ºC.

A previsão já anima quem aguarda pelo frio. A aposentada Neide Ramalho, moradora do Cambuí, já separou os casacos: “Eu amo o frio! Já lavei os cobertores e deixei as meias de lã à mão. Não vejo a hora de fazer um chocolate quente e ver filme debaixo das cobertas”, brinca.

Já o estudante Henrique Pires, de 22 anos, tem opinião oposta: “Se eu pudesse pular o outono e o inverno, eu pulava. Já estou preparando as blusas, mas confesso que saio de casa torcendo para o sol reaparecer logo”, diz.

A Climatempo ainda prevê uma quarta massa de ar frio no final de abril, com potencial de causar geadas nas áreas mais altas do Sul do Brasil. O mês, porém, deve seguir com predomínio de temperaturas amenas e alternância entre dias frios e outros mais quentes.

A orientação dos meteorologistas é que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo, uma vez que a intensidade e a abrangência dessas frentes frias podem variar nos próximos dias.

