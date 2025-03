Câmara no Palácio da Justiça: “desistimos da ideia”, diz Rossini

Após a decisão da Prefeitura de Campinas de transformar o Palácio da Justiça no Palácio da Cidade, um centro de serviços municipais, a Câmara Municipal oficializou sua desistência da mudança para o prédio histórico no Centro. O presidente do Legislativo, Luiz Rossini (Republicanos), ao lado do prefeito Dário Saadi na solenidade que anunciou o novo projeto, justificou a decisão alegando riscos jurídicos e dificuldades estruturais.

Segundo Rossini, apesar do desejo inicial do Legislativo de retornar ao prédio que já abrigou a Câmara entre 1948 e 1970, a análise da Procuradoria Jurídica apontou que seria um risco investir em um imóvel que não pertence ao município. A Câmara estimava um custo de R$ 20 milhões para realizar a transferência.

"Nossa Procuradoria entendeu que haveria risco em fazer um investimento de grande monta num prédio que não é da Municipalidade, ele está apenas sendo cedido. Então, para evitar problemas, desistimos da ideia", explicou Rossini.

Prazo e desafios estruturais pesaram na decisão