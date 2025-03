Ambulatório para pessoas trans tem recorde com 3 mil atendimentos

O Ambulatório Transcender de Campinas, referência em assistência integral à saúde da população transexual, registrou um recorde de 3,1 mil atendimentos em 2024, um crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior. A unidade, criada pela Prefeitura em 2020, faz parte da política de inclusão do SUS Municipal e funciona no Centro de Saúde Santos Dumont, na região do Jardim Itatinga.

Voltado para o atendimento de pessoas transexuais, travestis e não binárias, o espaço conta com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de diversas especialidades, incluindo endocrinologista, ginecologista e assistente social. O serviço oferece acompanhamento clínico, acompanhamento pré e pós-operatório e hormonioterapia, garantindo um acolhimento especializado no processo trans na rede pública de saúde.

Desde a inauguração, o número de atendimentos cresce de forma contínua, embora os registros de 2020 e 2021 tenham sido impactados pela pandemia de covid-19. O ambulatório funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, na Rua José Pinto da Silva, 81, Jardim Itatinga.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 3225-7145 ou pelo e-mail saude.cssantosdumont@campinas.sp.gov.br.