François de Lima faz show gratuito de jazz e MPB em Campinas

O trombonista, arranjador e compositor François de Lima, um dos fundadores da premiada Banda Mantiqueira, indicada ao Grammy em 1998, se apresenta nesta quarta-feira (19), às 20h, na Cervejaria Blacaman, em Barão Geraldo, Campinas. O show tem entrada gratuita e promete uma fusão envolvente entre jazz e música brasileira.

Com um 'swingue' inconfundível e interpretações repletas de improvisos, François traz ao palco um repertório que mescla grandes nomes do jazz americano, como Bronislaw Kaper e Wayne Shorter, com clássicos nacionais de João Bosco, Moacir Santos, Tom Jobim e João Donato. As composições estão presentes no álbum "Swingue Brasileiro", que evidencia sua trajetória e talento.

Para a apresentação, François lidera um quinteto de músicos renomados:

João Cristal (piano)

(piano) Robertinho de Carvalho (contrabaixo)

(contrabaixo) Daniel de Paula (bateria)

(bateria) Dino Barioni (guitarra)

Um dos momentos especiais da noite será a interpretação de "Avião", faixa do álbum que conta com a participação especial de Djavan. No show, a canção será interpretada pela cantora Cristina Campos, convidada para dar voz ao clássico.

A noite promete uma experiência única para os amantes do jazz e da MPB, com música de alto nível em uma atmosfera intimista e vibrante.

Serviço: