Acidente com trio elétrico interdita pista na SP-340, em Campinas

Um acidente envolvendo uma carreta trio elétrico causou transtornos na Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas, na madrugada desta segunda-feira. De acordo com a Renovias, concessionária responsável pela via, o veículo perdeu o controle e atingiu uma placa de sinalização, tombando parcialmente no canteiro central. Cinco ocupantes saíram ilesos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O incidente ocorreu no quilômetro 121 sentido norte, por volta da meia-noite. Segundo o relatório da concessionária, a carreta seguia pela faixa 3 de rolamento quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo atingiu uma placa de sinalização e, em seguida, o semi-reboque tombou no canteiro central.

Equipes de resgate e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para controlar a situação e providenciar a remoção do veículo. A faixa 1 foi interditada para a realização do destombamento, que foi concluído às 3h45 da madrugada. No entanto, o veículo permaneceu no local aguardando a remoção pela empresa responsável.

Bloqueios e liberação da via

O acidente resultou na interdição do acostamento e da faixa 1 da pista norte da SP-340. A faixa de rolamento foi bloqueada por cerca de três horas e meia, sendo totalmente liberada às 4h. O tráfego não teve grandes impactos, pois a operação de destombamento ocorreu em horário de menor fluxo de veículos.