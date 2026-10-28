Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite desta terça-feira (27), na região central de Botucatu, depois de agredir a própria filha na frente de guardas civis municipais. A ocorrência começou como uma briga entre vizinhos.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para verificar uma discussão entre moradores. No local, a equipe ouviu as partes separadamente para tentar resolver o conflito e preservar a segurança dos envolvidos.

Segundo o registro policial, durante o atendimento a filha de um dos envolvidos chegou ao local. O pai, que apresentava comportamento alterado, começou a discutir com ela e deu um tapa no rosto da jovem. A agressão foi vista pelos guardas e por uma testemunha.