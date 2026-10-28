Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite desta terça-feira (27), na região central de Botucatu, depois de agredir a própria filha na frente de guardas civis municipais. A ocorrência começou como uma briga entre vizinhos.
A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para verificar uma discussão entre moradores. No local, a equipe ouviu as partes separadamente para tentar resolver o conflito e preservar a segurança dos envolvidos.
Segundo o registro policial, durante o atendimento a filha de um dos envolvidos chegou ao local. O pai, que apresentava comportamento alterado, começou a discutir com ela e deu um tapa no rosto da jovem. A agressão foi vista pelos guardas e por uma testemunha.
Os agentes intervieram e deram voz de prisão ao homem. Ele foi levado ao Pronto-Socorro Adulto para atendimento médico e depois apresentado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e registrou o caso como violência doméstica, injúria e vias de fato, com base na Lei Maria da Penha e na legislação penal. O homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.
A ação contou com equipes da GCM, da Ronda Oficial e apoio do COI.