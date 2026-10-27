A Defesa Civil de Botucatu divulgou um alerta preventivo para os riscos de cabeça d’água e de chuvas intensas na cidade.

Segundo o órgão, a elevação repentina do nível dos rios pode acontecer em poucos minutos, mesmo quando não está chovendo no local.

A orientação é nunca tentar atravessar rios, córregos ou áreas alagadas durante períodos de chuva intensa. De acordo com a Defesa Civil, a força da correnteza pode arrastar pessoas e veículos e colocar vidas em risco.