A Defesa Civil de Botucatu divulgou um alerta preventivo para os riscos de cabeça d’água e de chuvas intensas na cidade.
Segundo o órgão, a elevação repentina do nível dos rios pode acontecer em poucos minutos, mesmo quando não está chovendo no local.
A orientação é nunca tentar atravessar rios, córregos ou áreas alagadas durante períodos de chuva intensa. De acordo com a Defesa Civil, a força da correnteza pode arrastar pessoas e veículos e colocar vidas em risco.
A população também deve redobrar os cuidados, evitar áreas de risco e procurar locais seguros diante de qualquer sinal de elevação rápida da água.
Em caso de emergência, os telefones são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).