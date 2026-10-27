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ALERTA

Defesa Civil alerta para risco de cabeça d'água e chuvas intensas

Por Redação | Defesa Civil de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O nível dos rios pode subir em poucos minutos, mesmo sem chuva no local.
O nível dos rios pode subir em poucos minutos, mesmo sem chuva no local.

A Defesa Civil de Botucatu divulgou um alerta preventivo para os riscos de cabeça d’água e de chuvas intensas na cidade.

Segundo o órgão, a elevação repentina do nível dos rios pode acontecer em poucos minutos, mesmo quando não está chovendo no local.

A orientação é nunca tentar atravessar rios, córregos ou áreas alagadas durante períodos de chuva intensa. De acordo com a Defesa Civil, a força da correnteza pode arrastar pessoas e veículos e colocar vidas em risco.

A população também deve redobrar os cuidados, evitar áreas de risco e procurar locais seguros diante de qualquer sinal de elevação rápida da água.

Em caso de emergência, os telefones são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

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