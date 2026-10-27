A Polícia Militar atendeu ocorrências em escolas de Pereiras e Botucatu envolvendo agressões, ofensas e ameaças entre estudantes. Em nota, o 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (12º BPMI) reforçou a importância do respeito no ambiente escolar.

Em Pereiras, a PM foi acionada para atender uma briga entre adolescentes em uma unidade escolar. Durante a confusão, uma professora que tentava separar os envolvidos foi atingida no rosto. A equipe tomou as providências necessárias, com acompanhamento do Conselho Tutelar. Por determinação do delegado de Polícia, os envolvidos foram encaminhados para exame de corpo de delito e depois apresentados à Polícia Civil.

Em Botucatu, a PM atendeu uma ocorrência em que dois alunos teriam intimidado e ofendido um professor depois de serem repreendidos, além de ofender a direção da escola. O Conselho Tutelar foi comunicado, e um dos responsáveis compareceu ao local. O professor informou que não queria registrar a ocorrência na Polícia Civil.