Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta terça-feira, 27 de outubro:

Laercio Canteli, 79 anos

Velório: Velório do Cemitério Jardim

Sepultamento: 27 de outubro de 2026, às 10h30, no Cemitério Jardim.

Angelo Roberto Barbosa Roque, 66 anos

Velório: Complexo Funerário

Sepultamento: 27 de outubro de 2026, às 13h30, no Cemitério Jardim.