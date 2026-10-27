27 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta terça-feira, 27 de outubro, em Botucatu

Por Redação | Sistema Prever
| Tempo de leitura: < 1 min
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Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta terça-feira, 27 de outubro:

Laercio Canteli, 79 anos
Velório: Velório do Cemitério Jardim
Sepultamento: 27 de outubro de 2026, às 10h30, no Cemitério Jardim.

Angelo Roberto Barbosa Roque, 66 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 27 de outubro de 2026, às 13h30, no Cemitério Jardim.

Nilza Laura Varoli Aria, 60 anos
Velório: Complexo Funerário Orlando Panhozzi
Sepultamento: 27 de outubro de 2026, às 17h, no Cemitério Jardim.

Beatriz Santina Simone Faina, 90 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 27 de outubro de 2026, às 17h, no Portal das Cruzes.

Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.

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