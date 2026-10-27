Confira as informações sobre velórios e sepultamentos desta terça-feira, 27 de outubro:
Laercio Canteli, 79 anos
Velório: Velório do Cemitério Jardim
Sepultamento: 27 de outubro de 2026, às 10h30, no Cemitério Jardim.
Angelo Roberto Barbosa Roque, 66 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 27 de outubro de 2026, às 13h30, no Cemitério Jardim.
Nilza Laura Varoli Aria, 60 anos
Velório: Complexo Funerário Orlando Panhozzi
Sepultamento: 27 de outubro de 2026, às 17h, no Cemitério Jardim.
Beatriz Santina Simone Faina, 90 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 27 de outubro de 2026, às 17h, no Portal das Cruzes.
Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.