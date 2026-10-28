Você já viu o que os astros reservam para o seu signo nesta quarta-feira (28)?

O horóscopo de João Bidu está no de botuca, da Rede Sampi, com as previsões do dia para os 12 signos.

O astrólogo participa todos os dias com o portal e a programação da rede, trazendo o horóscopo, o mapa astral e outras orientações para quem gosta de acompanhar o que dizem os astros antes de começar o dia.