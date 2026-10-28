Você já viu o que os astros reservam para o seu signo nesta quarta-feira (28)?
O horóscopo de João Bidu está no de botuca, da Rede Sampi, com as previsões do dia para os 12 signos.
O astrólogo participa todos os dias com o portal e a programação da rede, trazendo o horóscopo, o mapa astral e outras orientações para quem gosta de acompanhar o que dizem os astros antes de começar o dia.
João Bidu é o nome artístico de João Carlos de Almeida, astrólogo nascido em Bauru, no interior de São Paulo, em 8 de novembro de 1947. Ele começou a carreira no rádio, como comentarista esportivo, e depois migrou para o meio editorial da astrologia, onde se tornou um dos nomes mais conhecidos do país.
Sua previsão para 2020, publicada no Jornal da Cidade, de Bauru, ficou famosa nas redes sociais quando virou meme após o início da pandemia de covid-19. Ele também foi tema de uma reportagem de capa do caderno Marketplace do jornal americano The Wall Street Journal, em dezembro de 2002, sobre seu papel como conselheiro de leitores.
Onde acompanhar
O horóscopo diário de João Bidu pode ser acessado no de botuca. Basta escolher o seu signo e conferir as previsões para o amor, o trabalho e a saúde.
Acesse aqui e veja o que os astros reservam para você nesta quarta-feira.
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