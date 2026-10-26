O temporal que atingiu Botucatu e deixou estragos pela cidade registrou 80 milímetros de chuva acumulados em poucas horas e ventos que se aproximaram dos 100 km/h em alguns pontos do município.

Foram mais de 80 atendimentos no período. Cerca de 14% da cidade ficou sem energia elétrica. A queda de uma torre atingiu um supermercado no Jardim Paraíso, e um muro da Associação Atlética Ferroviária caiu durante a chuva. Uma urna eletrônica também precisou ser substituída porque molhou.