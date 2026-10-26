O temporal que atingiu Botucatu e deixou estragos pela cidade registrou 80 milímetros de chuva acumulados em poucas horas e ventos que se aproximaram dos 100 km/h em alguns pontos do município.
Foram mais de 80 atendimentos no período. Cerca de 14% da cidade ficou sem energia elétrica. A queda de uma torre atingiu um supermercado no Jardim Paraíso, e um muro da Associação Atlética Ferroviária caiu durante a chuva. Uma urna eletrônica também precisou ser substituída porque molhou.
Teste para a drenagem
A chuva serviu de teste para as obras de drenagem em andamento. Segundo a Prefeitura, na região da Rodoviária o sistema suportou o volume de água.
Em Vitoriana, as intervenções também funcionaram, e um morador registrou em vídeo a situação após a chuva e comentou as melhorias no local. Na Cohab 5, o funcionamento foi considerado adequado.
A Prefeitura informou que outras intervenções seguem em diferentes regiões e que, como parte delas ainda está em fase inicial, não é possível avaliar de forma conclusiva como vão se comportar diante de chuvas intensas.
Obras em andamento
De acordo com a administração municipal, as frentes de obras buscam melhorar o escoamento das águas e reduzir alagamentos em áreas que historicamente enfrentam o problema. Estão previstas redes de drenagem, ampliação de galerias pluviais, recuperação de margens de córregos e adequações nos sistemas de escoamento.
Entre as principais intervenções estão as de macrodrenagem do Ribeirão Lavapés, executadas em etapas, com recuperação de margens, adequações na calha e melhorias nas estruturas de escoamento. Também há trabalhos na região da Rua Independência e do Córrego do Tenente.
Além disso, a Prefeitura desenvolve obras de drenagem nas ruas Tenente João Francisco e Major Matheus e nos bairros Jardim Tropical, Vila Assunção, Árvore Grande, Califórnia, Córrego Fundo e Parque Marajoara.
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