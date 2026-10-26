26 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @de_botuca
TEMPORAL

Chuva do fim de semana teve 80 mm e ventos estimados em 100 km/h

Por Redação | Defesa Civil de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
de botuca
Árvore caída em praça de Botucatu após o temporal.
Árvore caída em praça de Botucatu após o temporal.

O temporal que atingiu Botucatu e deixou estragos pela cidade registrou 80 milímetros de chuva acumulados em poucas horas e ventos que se aproximaram dos 100 km/h em alguns pontos do município. 

Torre que caiu no Jardim Paraíso - Flávio Fogueral

Foram mais de 80 atendimentos no período. Cerca de 14% da cidade ficou sem energia elétrica. A queda de uma torre atingiu um supermercado no Jardim Paraíso, e um muro da Associação Atlética Ferroviária caiu durante a chuva. Uma urna eletrônica também precisou ser substituída porque molhou.

Teste para a drenagem

A chuva serviu de teste para as obras de drenagem em andamento. Segundo a Prefeitura, na região da Rodoviária o sistema suportou o volume de água.

Região da Rodoviária de Botucatu

Em Vitoriana, as intervenções também funcionaram, e um morador registrou em vídeo a situação após a chuva e comentou as melhorias no local. Na Cohab 5, o funcionamento foi considerado adequado.

A Prefeitura informou que outras intervenções seguem em diferentes regiões e que, como parte delas ainda está em fase inicial, não é possível avaliar de forma conclusiva como vão se comportar diante de chuvas intensas.

Obras em andamento

De acordo com a administração municipal, as frentes de obras buscam melhorar o escoamento das águas e reduzir alagamentos em áreas que historicamente enfrentam o problema. Estão previstas redes de drenagem, ampliação de galerias pluviais, recuperação de margens de córregos e adequações nos sistemas de escoamento.

Entre as principais intervenções estão as de macrodrenagem do Ribeirão Lavapés, executadas em etapas, com recuperação de margens, adequações na calha e melhorias nas estruturas de escoamento. Também há trabalhos na região da Rua Independência e do Córrego do Tenente.

Além disso, a Prefeitura desenvolve obras de drenagem nas ruas Tenente João Francisco e Major Matheus e nos bairros Jardim Tropical, Vila Assunção, Árvore Grande, Califórnia, Córrego Fundo e Parque Marajoara.

de botuca - De olho na notícia!

Receba as notícias mais relevantes de Botucatu e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários