São cargos para diversos setores da empresa entre operação, liderança, primeiro emprego e outros

Neste sábado (31/10), será realizada mais uma edição do evento “Confiança Emprega + Você”, com a abertura de cerca de 60 vagas de emprego para a unidade da rede na cidade. O plantão de atendimento será das 9h às 14h, no Confiança Botucatu, que fica na rua Emílio Cani, 899, Vila Assumpção. Os interessados devem levar o currículo atualizado e a cópia dos documentos pessoais RG e CPF. O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas.

Os cargos são para diversas áreas, incluindo operador de caixa, açougue, hortifrúti, mercearia, padaria, frios e laticínios, pizzaria/restaurante, limpeza, empacotamento, entre outras. Não é necessário ter experiência para a maioria das funções, exceto para cargos específicos como açougueiro, padeiro e cozinheiro.