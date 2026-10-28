São cargos para diversos setores da empresa entre operação, liderança, primeiro emprego e outros
Neste sábado (31/10), será realizada mais uma edição do evento “Confiança Emprega + Você”, com a abertura de cerca de 60 vagas de emprego para a unidade da rede na cidade. O plantão de atendimento será das 9h às 14h, no Confiança Botucatu, que fica na rua Emílio Cani, 899, Vila Assumpção. Os interessados devem levar o currículo atualizado e a cópia dos documentos pessoais RG e CPF. O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas.
Os cargos são para diversas áreas, incluindo operador de caixa, açougue, hortifrúti, mercearia, padaria, frios e laticínios, pizzaria/restaurante, limpeza, empacotamento, entre outras. Não é necessário ter experiência para a maioria das funções, exceto para cargos específicos como açougueiro, padeiro e cozinheiro.
Vale destacar que o Confiança Supermercados investe no desenvolvimento de seus talentos por meio do ‘Programa Monitor’, que prepara futuros líderes, e do ‘Liderar+’, voltado ao fortalecimento das competências de liderança. Complementando essa jornada, o ‘Plano de Carreira’ assegura um crescimento estruturado dentro da empresa, além de benefícios que promovem qualidade de vida e bem-estar aos colaboradores.
No dia, os candidatos passarão por entrevistas presenciais e serão direcionados às oportunidades mais alinhadas ao seu perfil e aos seus objetivos de crescimento profissional. As vagas são destinadas para as áreas operacionais, liderança, Escola de Profissões e programa Jovem Aprendiz e são abertas a todos os públicos, incluindo Pessoas com Deficiência (PCD), estrangeiros, profissionais 50+ e quem busca o primeiro emprego.
O evento terá uma roleta interativa onde os candidatos poderão descobrir, de forma dinâmica, os programas de desenvolvimento profissional, o plano de oportunidades e os benefícios que a empresa oferece. A cada giro, uma nova iniciativa é apresentada, junto com as possibilidades de aprendizado e crescimento na empresa.
Serviço
Confiança Emprega + Você Botucatu
Data: Sábado, 31/10
Horário: Das 9h às 14h
Local: Confiança Botucatu - Rua Emílio Cani, 899, Vila Assumpção