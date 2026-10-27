O Corpo de Bombeiros combateu, na madrugada desta terça-feira (27), um incêndio em um veículo na Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), na altura do quilômetro 199.

Segundo a corporação, os bombeiros foram acionados por volta da 0h30. As equipes apagaram completamente o fogo, e o veículo, um Fiat Toro, ficou totalmente destruído.

Não houve vítimas. O proprietário não estava no local durante o atendimento, e a causa do incêndio ainda não é conhecida.