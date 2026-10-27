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INCÊNDIO

Incêndio destrói carro na Rodovia Castelo Branco, no km 199

Por Redação | Corpo de Bombeiros
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Bombeiro combate incêndio em veículo na Rodovia Castelo Branco.
Bombeiro combate incêndio em veículo na Rodovia Castelo Branco.

O Corpo de Bombeiros combateu, na madrugada desta terça-feira (27), um incêndio em um veículo na Rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280), na altura do quilômetro 199.

Segundo a corporação, os bombeiros foram acionados por volta da 0h30. As equipes apagaram completamente o fogo, e o veículo, um Fiat Toro, ficou totalmente destruído.

Não houve vítimas. O proprietário não estava no local durante o atendimento, e a causa do incêndio ainda não é conhecida.

A concessionária CCR apoiou a operação, auxiliando na sinalização da via e na segurança do perímetro durante o rescaldo.

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