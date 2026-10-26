Confira as informações sobre velórios, sepultamentos e cremação desta segunda-feira, 26 de outubro:
Lourival Matias de Jesus, 62 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 26 de outubro de 2026, às 9h, no Cemitério Jardim.
Aparecida Jeanete Barbosa Antonio, 69 anos. Não haverá velório. Cremação: 26 de outubro de 2026, às 11h, no Memorial Botucatu.
Maria Beatriz Vizzotto, 18 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 26 de outubro de 2026, às 17h, no Portal das Cruzes.
Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.