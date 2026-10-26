26 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta segunda-feira, 26 de outubro, em Botucatu

Por Da Redação | Prever
| Tempo de leitura: 1 min
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Confira as informações sobre velórios, sepultamentos e cremação desta segunda-feira, 26 de outubro:

Lourival Matias de Jesus, 62 anos

Velório: Complexo Funerário

Sepultamento: 26 de outubro de 2026, às 9h, no Cemitério Jardim.

Aparecida Jeanete Barbosa Antonio, 69 anos.                                    Não haverá velório.                                                                       Cremação: 26 de outubro de 2026, às 11h, no Memorial Botucatu.

Maria Beatriz Vizzotto, 18 anos

Velório: Complexo Funerário

Sepultamento: 26 de outubro de 2026, às 17h, no Portal das Cruzes.

Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.

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