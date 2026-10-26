Lourival Matias de Jesus, 62 anos

Confira as informações sobre velórios, sepultamentos e cremação desta segunda-feira, 26 de outubro:

Sepultamento: 26 de outubro de 2026, às 9h, no Cemitério Jardim.

Aparecida Jeanete Barbosa Antonio, 69 anos. Não haverá velório. Cremação: 26 de outubro de 2026, às 11h, no Memorial Botucatu.

Maria Beatriz Vizzotto, 18 anos