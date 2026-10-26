Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em Botucatu e em todas as outras cidades da região levantadas pela reportagem no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25). No país, o resultado foi o oposto: Lula (PT) foi reeleito para o quarto mandato. Os números abaixo são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Botucatu
Na cidade-base da região, Flávio Bolsonaro teve 47.771 votos, o equivalente a 56,83% dos votos válidos. Lula obteve 36.295 votos, ou 43,17%. Foram contabilizados 88.169 votos, dos quais 84.066 válidos. Os votos em branco somaram 1.318 (1,49%), e os nulos, 2.785 (3,16%). A abstenção foi de 22.826 eleitores. Em relação ao primeiro turno, em 4 de outubro, Flávio ganhou 4.335 votos, e Lula, 8.316. No primeiro turno, o candidato do PL tinha 54,19% dos válidos, e Lula, 34,91%. A votação ocorreu das 8h às 17h, sem prorrogação, segundo o Cartório Eleitoral.
Entre as cidades levantadas, Botucatu foi onde Flávio teve o menor percentual e onde Lula teve o maior: 43,17%.
Cidades vizinhas
- São Manuel: Flávio, 14.108 votos (62,08%); Lula, 8.618 (37,92%).
- Itatinga: Flávio, 6.365 (60,39%); Lula, 4.174 (39,61%).
- Pardinho: Flávio, 2.911 (64,36%); Lula, 1.612 (35,64%).
- Bofete: Flávio, 3.865 (60,18%); Lula, 2.557 (39,82%).
- Conchas: Flávio, 6.414 (69,49%); Lula, 2.816 (30,51%).
- Pratânia: Flávio, 2.082 (58,16%); Lula, 1.498 (41,84%).
- Anhembi: Flávio, 2.443 (63,50%); Lula, 1.404 (36,50%).
Rumo a Lençóis Paulista, Barra Bonita e Igaraçu do Tietê
- Lençóis Paulista: Flávio, 28.960 (73,09%); Lula, 10.664 (26,91%).
- Barra Bonita: Flávio, 14.560 (65,74%); Lula, 7.587 (34,26%).
- Igaraçu do Tietê: Flávio, 8.108 (59,59%); Lula, 5.498 (40,41%).
São Pedro, Brotas, Torrinha, Charqueada e Avaré
- São Pedro: Flávio, 14.866 (69,47%); Lula, 6.532 (30,53%).
- Águas de São Pedro: Flávio, 2.204 (65,52%); Lula, 1.160 (34,48%).
- Brotas: Flávio, 9.127 (68,87%); Lula, 4.126 (31,13%).
- Torrinha: Flávio, 3.782 (71,67%); Lula, 1.495 (28,33%).
- Charqueada: Flávio, 7.095 (69,13%); Lula, 3.169 (30,87%).
- Torre de Pedra: Flávio, 1.294 (67,40%); Lula, 626 (32,60%).
- Avaré: Flávio, 30.928 (63,23%); Lula, 17.989 (36,77%).
Jaú e Bauru
- Jaú: Flávio, 54.737 (70,06%); Lula, 23.392 (29,94%).
- Bauru: Flávio, 121.884 (59,04%); Lula, 84.573 (40,96%).
Panorama regional
Somando Botucatu e as outras 17 cidades levantadas, sem Jaú e Bauru, Flávio teve 206.883 votos (63,71% dos válidos), e Lula, 117.820 (36,29%). Com Jaú e Bauru, os totais passam a 383.504 (62,94%) e 225.785 (37,06%).
A maior votação de Flávio foi em Lençóis Paulista, com 73,09%, seguida por Torrinha (71,67%), Jaú (70,06%), Conchas (69,49%) e São Pedro (69,47%). Depois de Botucatu, Lula foi melhor em Pratânia (41,84%), Bauru (40,96%) e Igaraçu do Tietê (40,41%). Em votos, a maior vantagem de Flávio foi em Bauru (37.311), seguida por Jaú (31.345), Lençóis Paulista (18.296), Avaré (12.939) e Botucatu (11.476).
Estado de São Paulo
No estado, Flávio Bolsonaro teve 53,85% dos votos válidos, com 99,9% das urnas apuradas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Isso deixa Lula com 46,15% dos válidos. A abstenção foi de 19,8%, cerca de 6,7 milhões de eleitores, ante 21,07% no segundo turno de 2022. Os votos em branco somaram 1,42%, e os nulos, 2,62%. O eleitorado paulista passa de 34,1 milhões de pessoas. Na capital, Lula teve 55,5% dos válidos.
Brasil
Com 100% das seções apuradas, Lula teve 64.256.232 votos, ou 51,79% dos válidos. Flávio Bolsonaro obteve 59.826.041, ou 48,21%, uma diferença de 4.430.191 votos. Os votos válidos somaram 124.082.273. Foram 1.430.496 votos em branco (1,12%) e 2.723.305 nulos (2,12%). A abstenção foi de 30.509.005 eleitores, ou 19,22%, e 128.236.074 compareceram às urnas, de um eleitorado de quase 159 milhões.
de botuca - De olho nas eleições 2026