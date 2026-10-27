A quarta-feira (28) em Botucatu deve ter sol com muitas nuvens, mas com chance de pancadas de chuva e trovoadas de manhã e à tarde. Segundo o Climatempo, a probabilidade de chuva é de 71%, com volume previsto de 1,4 mm. No início da noite ainda há risco de pancadas.

As temperaturas variam entre a mínima de 14°C e a máxima de 24°C. A umidade do ar fica entre 70% e 92%. O vento sopra de sudeste, a 12 km/h, com rajadas que podem chegar a 48 km/h.

O índice ultravioleta é 3, classificado como moderado. O sol nasce às 5h32 e se põe às 18h23. Não há alerta de tempo severo para o dia, mas vale levar o guarda-chuva.