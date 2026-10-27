A Polícia Civil de Botucatu cumpriu, na manhã desta terça-feira (27), mandado de busca e apreensão em um imóvel na zona leste da capital paulista. Segundo a investigação, o local funcionava como uma central de estelionato, usada para aplicar golpes financeiros contra vítimas de diferentes regiões do país.
A apuração começou após o registro de dois boletins de ocorrência de estelionato, que causaram prejuízo financeiro a duas vítimas de Botucatu. Ao longo da investigação, os policiais identificaram o celular usado nos crimes, que foi localizado no imóvel alvo da operação.
A ação foi coordenada pela Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu, com apoio da DIG/GOE e do 1º Distrito Policial.
No local, os policiais encontraram um casal e apreenderam cerca de 15 celulares, notebook, HD, CPU, tablet, maquineta de cartão, simulacro de arma de fogo e uma porção de maconha. O material foi apresentado no distrito policial responsável pela área do imóvel.
Em uma análise preliminar de alguns aparelhos, a polícia encontrou instruções sobre como aplicar golpes, o que reforça os indícios de que o local servia de base para fraudes eletrônicas.
Todo o material apreendido será analisado para identificar novas vítimas, esclarecer como os crimes eram praticados e verificar a participação de outras pessoas. A Polícia Civil continua as investigações para dimensionar o esquema e identificar todos os responsáveis.