27 de outubro de 2026
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POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil desarticula central de golpes e apreende 15 celular

Por Redação | Polícia Civil de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Material apreendido pela Polícia Civil em operação contra central de golpes financeiros.
Material apreendido pela Polícia Civil em operação contra central de golpes financeiros.

A Polícia Civil de Botucatu cumpriu, na manhã desta terça-feira (27), mandado de busca e apreensão em um imóvel na zona leste da capital paulista. Segundo a investigação, o local funcionava como uma central de estelionato, usada para aplicar golpes financeiros contra vítimas de diferentes regiões do país.

A apuração começou após o registro de dois boletins de ocorrência de estelionato, que causaram prejuízo financeiro a duas vítimas de Botucatu. Ao longo da investigação, os policiais identificaram o celular usado nos crimes, que foi localizado no imóvel alvo da operação.

A ação foi coordenada pela Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu, com apoio da DIG/GOE e do 1º Distrito Policial.

No local, os policiais encontraram um casal e apreenderam cerca de 15 celulares, notebook, HD, CPU, tablet, maquineta de cartão, simulacro de arma de fogo e uma porção de maconha. O material foi apresentado no distrito policial responsável pela área do imóvel.

Em uma análise preliminar de alguns aparelhos, a polícia encontrou instruções sobre como aplicar golpes, o que reforça os indícios de que o local servia de base para fraudes eletrônicas.

Todo o material apreendido será analisado para identificar novas vítimas, esclarecer como os crimes eram praticados e verificar a participação de outras pessoas. A Polícia Civil continua as investigações para dimensionar o esquema e identificar todos os responsáveis.

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