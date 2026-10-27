A Polícia Militar prendeu, na manhã desta terça-feira (27), um homem de 52 anos após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Cohab, em Areiópolis.

De acordo com a polícia, após um desentendimento familiar, o homem teria segurado a companheira, de 39 anos, com força e a chutado. O filho do casal, um adolescente de 16 anos, tentou defender a mãe e também teria sido agredido com socos pelo pai. Depois das agressões, o homem teria ameaçado os dois de morte.

A equipe policial deu apoio às vítimas, que foram encaminhadas para atendimento médico. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia e permaneceu preso, à disposição da Justiça.