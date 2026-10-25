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ELEIÇÕES 2026

Botucatu não terá votação prorrogada, diz cartório eleitoral

Por Redação | Cartório Eleitoral da 26ª Zona
| Tempo de leitura: 1 min
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A votação do segundo turno em Botucatu foi encerrada
A votação do segundo turno em Botucatu foi encerrada

A votação do segundo turno em Botucatu foi encerrada e não terá prorrogação, informou o chefe do Cartório Eleitoral da 26ª Zona, Igor Ignacio, na tarde deste domingo (25). 

A informação foi dada depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin determinar a prorrogação da votação em todo o país até as 19h, no horário de Brasília. A decisão, que atendeu a um pedido da campanha de Lula (PT), considerou relatos de problemas no transporte público em diversas cidades, com redução da frota de ônibus e dificuldade de deslocamento de eleitores, em locais como Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas (BA). Ele pediu que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cumpra a decisão. 

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) também pediu a ampliação do horário em locais afetados por chuvas fortes, alagamentos, interdições de vias e falta de energia. A decisão não detalha se esse pedido foi atendido de forma específica.

Segundo Igor Ignacio, Botucatu não será abrangida pela prorrogação, e a votação foi encerrada. 

A votação do segundo turno em Botucatu ocorreu das 8h às 17h. 

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