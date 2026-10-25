A votação do segundo turno em Botucatu foi encerrada e não terá prorrogação, informou o chefe do Cartório Eleitoral da 26ª Zona, Igor Ignacio, na tarde deste domingo (25).

A informação foi dada depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin determinar a prorrogação da votação em todo o país até as 19h, no horário de Brasília. A decisão, que atendeu a um pedido da campanha de Lula (PT), considerou relatos de problemas no transporte público em diversas cidades, com redução da frota de ônibus e dificuldade de deslocamento de eleitores, em locais como Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas (BA). Ele pediu que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cumpra a decisão.

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) também pediu a ampliação do horário em locais afetados por chuvas fortes, alagamentos, interdições de vias e falta de energia. A decisão não detalha se esse pedido foi atendido de forma específica.