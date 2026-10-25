Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em Botucatu no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25). Segundo o painel de apuração, atualizado às 21h15, com 100% das urnas apuradas, ele teve 47.771 votos, o equivalente a 56,83% dos votos válidos. Lula (PT) obteve 36.295 votos, ou 43,17%.

Em Botucatu, foram contabilizados 88.169 votos, dos quais 84.066 válidos (95,35%). Os votos em branco somaram 1.318 (1,49%), e os nulos, 2.785 (3,16%). A abstenção foi de 22.826 eleitores, o equivalente a cerca de 20,6% do eleitorado.

Comparação com o primeiro turno

No primeiro turno, em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro teve 43.436 votos (54,19% dos válidos) em Botucatu, e Lula, 27.979 (34,91%), segundo o TSE. No segundo turno, Flávio ganhou 4.335 votos, e Lula, 8.316. A abstenção, que no primeiro turno foi de 25.296 eleitores (22,83%), caiu para 22.826.