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ELEIÇÕES 2026

Votação em Botucatu é tranquila, sem ocorrências, diz delegado

Por Redação | Anderson França
| Tempo de leitura: 1 min
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de botuca
Dr. Lourenço Talamonte Neto, Seccional de Polícia.
Dr. Lourenço Talamonte Neto, Seccional de Polícia.

A votação do segundo turno em Botucatu e região transcorre com tranquilidade na manhã deste domingo (25), segundo o delegado seccional de Polícia, Lourenço Talamonte Neto. Em entrevista ao de botuca, ele afirmou que, até o momento, não há nenhuma ocorrência relacionada à eleição na cidade.

De acordo com o delegado, há bom comparecimento de eleitores, apesar dos estragos causados pela chuva de sábado (24). "Está muito tranquilo, sem nenhuma intercorrência", disse. 

Talamonte contou que, como já é tradição na região, equipes da Polícia Civil acompanham o juiz eleitoral e o promotor eleitoral nas visitas às escolas e seções. Em Botucatu, o acompanhamento é feito ao Dr. Marcus Vinicius Bacchiega, juiz eleitoral,  por três equipes da Polícia Civil. Segundo ele, o objetivo é verificar se está tudo em ordem e oferecer apoio para que a votação ocorra sem problemas. O mesmo trabalho é feito em São Manuel.

Sobre o plantão da Polícia Civil na noite de sábado, o delegado disse que foi tranquilo, apesar das fortes chuvas, com algumas prisões em flagrante, sempre por violência doméstica.

Ele afirmou que as forças de segurança, como Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, estão empenhadas para que o eleitor possa comparecer às urnas com tranquilidade.

A votação do segundo turno ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília.

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