A votação do segundo turno em Botucatu e região transcorre com tranquilidade na manhã deste domingo (25), segundo o delegado seccional de Polícia, Lourenço Talamonte Neto. Em entrevista ao de botuca, ele afirmou que, até o momento, não há nenhuma ocorrência relacionada à eleição na cidade.

De acordo com o delegado, há bom comparecimento de eleitores, apesar dos estragos causados pela chuva de sábado (24). "Está muito tranquilo, sem nenhuma intercorrência", disse.

Talamonte contou que, como já é tradição na região, equipes da Polícia Civil acompanham o juiz eleitoral e o promotor eleitoral nas visitas às escolas e seções. Em Botucatu, o acompanhamento é feito ao Dr. Marcus Vinicius Bacchiega, juiz eleitoral, por três equipes da Polícia Civil. Segundo ele, o objetivo é verificar se está tudo em ordem e oferecer apoio para que a votação ocorra sem problemas. O mesmo trabalho é feito em São Manuel.