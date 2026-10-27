A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu três homens por violência doméstica na segunda-feira (26), em diferentes regiões da cidade. As ocorrências envolveram agressões, ameaças e descumprimento de medida protetiva.
Mulher pede socorro durante patrulhamento
Na primeira ocorrência, uma equipe da GCM viu uma mulher discutindo com o companheiro. Ao perceber a viatura, ela começou a gritar por ajuda. Segundo a vítima, ela sofria agressões e ameaças desde o dia anterior. O homem teria quebrado uma janela da casa para tentar entrar. Ele foi abordado e preso.
SOS Maria da Penha no Jardim Botucatu
Na segunda ocorrência, uma mulher acionou o botão SOS Maria da Penha ao encontrar o ex-companheiro perto da casa dela, apesar de haver medida protetiva em vigor. O alerta chegou ao Centro de Operações Integradas (COI), que acionou uma equipe da GCM. O homem foi localizado em um imóvel próximo e preso por descumprir a ordem judicial.
Relato de tentativa de asfixia e ameaças de morte
Na terceira ocorrência, na Vila Nogueira, uma mulher denunciou agressões do companheiro, como tapas, puxões de cabelo e tentativa de asfixia. Segundo o relato, o homem voltou à casa, danificou objetos, levou o celular dela e depois a ameaçou de morte. Após o pedido de socorro pelo telefone 153, as equipes fizeram buscas e encontraram o suspeito a cerca de três quarteirões do local.
Nas três ocorrências, os homens ficaram presos à disposição da Justiça após os procedimentos policiais. As ações contaram com a GCM, a Patrulha Maria da Penha, a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e o COI.
Denuncie
A violência doméstica é crime. Denúncias podem ser feitas à GCM pelo telefone 153.