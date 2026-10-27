A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu três homens por violência doméstica na segunda-feira (26), em diferentes regiões da cidade. As ocorrências envolveram agressões, ameaças e descumprimento de medida protetiva.

Mulher pede socorro durante patrulhamento

Na primeira ocorrência, uma equipe da GCM viu uma mulher discutindo com o companheiro. Ao perceber a viatura, ela começou a gritar por ajuda. Segundo a vítima, ela sofria agressões e ameaças desde o dia anterior. O homem teria quebrado uma janela da casa para tentar entrar. Ele foi abordado e preso.

SOS Maria da Penha no Jardim Botucatu

Na segunda ocorrência, uma mulher acionou o botão SOS Maria da Penha ao encontrar o ex-companheiro perto da casa dela, apesar de haver medida protetiva em vigor. O alerta chegou ao Centro de Operações Integradas (COI), que acionou uma equipe da GCM. O homem foi localizado em um imóvel próximo e preso por descumprir a ordem judicial.