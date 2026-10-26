A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (26), um homem de 28 anos suspeito de ameaçar e agredir o próprio avô, de 85 anos, em São Manuel.

A equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência familiar no bairro Conquista. No local, o idoso relatou que o neto passou a ofendê-lo e a ameaçá-lo, junto com a avó, durante um desentendimento familiar.

Segundo o relato, o homem ameaçou atingir o avô na cabeça com um prato. Depois, o agrediu com chutes e o empurrou contra a parede, o que causou uma lesão no braço direito do idoso.