26 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @de_botuca
SÃO MANUEL

PM prende homem que agrediu o avô de 85 anos em São Manuel

Por Redação | Polícia Militar / 12º BPMI
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O idoso teve lesão no braço direito.
O idoso teve lesão no braço direito.

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (26), um homem de 28 anos suspeito de ameaçar e agredir o próprio avô, de 85 anos, em São Manuel.

A equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência familiar no bairro Conquista. No local, o idoso relatou que o neto passou a ofendê-lo e a ameaçá-lo, junto com a avó, durante um desentendimento familiar.

Segundo o relato, o homem ameaçou atingir o avô na cabeça com um prato. Depois, o agrediu com chutes e o empurrou contra a parede, o que causou uma lesão no braço direito do idoso.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Ele ficou à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Botucatu e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários