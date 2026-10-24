Apoiadores do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) realizaram, neste sábado (24), carreata e motociata em Botucatu, na véspera do segundo turno. Márcio Paganini liderou o ato na cidade e, segundo ele, a Polícia Militar estimou mais de 3 mil pessoas e mais de mil carros, além de caminhões, tratores e motos.

O ato partiu da Fazenda Lageado, na Avenida Universitária, 3730. O grupo seguiu pelas ruas Rafael Laurindo, Camilo Mazzoni e Major Matheus e percorreu toda a Avenida Vital Brasil. Depois, passou pela Rua Campos Salles e desceu a Rua Dom Lúcio até chegar ao Largo da Catedral. O trajeto durou de uma hora e meia a duas horas.

Paganini disse que, quando os primeiros veículos chegaram à Catedral, participantes enviaram vídeos e informações de que ainda havia carros na região do fim da Rua Camilo Mazzoni e do início da Major Matheus.