Apoiadores do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) realizaram, neste sábado (24), carreata e motociata em Botucatu, na véspera do segundo turno. Márcio Paganini liderou o ato na cidade e, segundo ele, a Polícia Militar estimou mais de 3 mil pessoas e mais de mil carros, além de caminhões, tratores e motos.
O ato partiu da Fazenda Lageado, na Avenida Universitária, 3730. O grupo seguiu pelas ruas Rafael Laurindo, Camilo Mazzoni e Major Matheus e percorreu toda a Avenida Vital Brasil. Depois, passou pela Rua Campos Salles e desceu a Rua Dom Lúcio até chegar ao Largo da Catedral. O trajeto durou de uma hora e meia a duas horas.
Paganini disse que, quando os primeiros veículos chegaram à Catedral, participantes enviaram vídeos e informações de que ainda havia carros na região do fim da Rua Camilo Mazzoni e do início da Major Matheus.
Ele afirmou que não houve incidentes nem provocações entre grupos, e que a carreata foi pacífica. "Nós da direita tomamos muito esse cuidado para que a gente faça da melhor forma possível, sem atacar ninguém, sem denegrir ninguém", disse.
De acordo com Paganini, o objetivo do ato foi mostrar a força da direita em Botucatu e levar ao eleitor, na véspera da votação, a mensagem de que o Brasil precisa de mudança. Ele afirmou ainda que a cidade é conservadora e que o 22 é o melhor caminho para o país e para o município.
Paganini também disse que o grupo pretende trabalhar para ampliar a representação da direita na Câmara de Botucatu e que, passada a eleição, começa a mobilização para as eleições municipais de 2028.
Na avaliação dele, Flávio Bolsonaro teve boa votação na cidade no primeiro turno e deve superar esse resultado no domingo. Ele projeta mais de 60% dos votos em Botucatu. No primeiro turno, segundo dados do TSE, Flávio teve 43.436 votos (54,19% dos válidos) na cidade, contra 27.979 de Lula (34,91%). A projeção é do organizador.
A votação do segundo turno ocorre neste domingo (25), das 8h às 17h, no horário de Brasília. Segundo a organização, os apoiadores pretendem acompanhar a apuração no Largo da Catedral a partir das 17h30.