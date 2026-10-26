Uma mulher foi agredida com um taco de sinuca, segundo seu relato, e duas pessoas foram presas em Botucatu. O caso foi atendido pela Guarda Civil Municipal (GCM) na manhã de domingo (25) e envolve violência doméstica, lesão corporal e ameaça.
De acordo com a GCM, a corporação foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para ir ao Pronto-Socorro Adulto, onde a vítima havia dado entrada depois de ser socorrida pelo Samu, com ferimentos pelo corpo.
Segundo o relato da mulher, a violência começou depois de um desentendimento familiar envolvendo o marido, a sogra e a cunhada. Ela contou que a sogra a agrediu com tapas e que a cunhada usou um taco de sinuca e deu vários golpes, atingindo as mãos, os braços, a cabeça e outras partes do corpo.
Ainda segundo a vítima, as agressões não terminaram aí. Ela afirmou que o marido a levou para um quarto, a jogou sobre a cama e tentou asfixiá-la, além de agredi-la com um chinelo e fazer ameaças de morte. A mulher disse que tentou pedir ajuda durante a madrugada, mas foi impedida pelos envolvidos. Só pela manhã, quando o portão da casa foi aberto, ela conseguiu sair e pedir socorro.
Com a Patrulha Maria da Penha, apoiada pela Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romu) e por outras equipes, a GCM localizou os envolvidos e os levou à autoridade policial. A Polícia Científica foi acionada para fazer perícia no imóvel, e o Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência por causa de uma criança.
No Plantão Policial, depois dos procedimentos, um homem de 30 anos e uma mulher de 28 anos ficaram presos à disposição da Justiça.