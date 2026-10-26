Uma mulher foi agredida com um taco de sinuca, segundo seu relato, e duas pessoas foram presas em Botucatu. O caso foi atendido pela Guarda Civil Municipal (GCM) na manhã de domingo (25) e envolve violência doméstica, lesão corporal e ameaça.

De acordo com a GCM, a corporação foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para ir ao Pronto-Socorro Adulto, onde a vítima havia dado entrada depois de ser socorrida pelo Samu, com ferimentos pelo corpo.

Segundo o relato da mulher, a violência começou depois de um desentendimento familiar envolvendo o marido, a sogra e a cunhada. Ela contou que a sogra a agrediu com tapas e que a cunhada usou um taco de sinuca e deu vários golpes, atingindo as mãos, os braços, a cabeça e outras partes do corpo.