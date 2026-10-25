25 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @de_botuca
TEMPORAL

Temporal causa 19 ocorrências e deixa Jardim Paraíso sem energia

Por Redação | Defesa Civil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Flavio Fogueral
Estrutura metálica caída em via de Botucatu após o temporal.
Estrutura metálica caída em via de Botucatu após o temporal.

Fortes chuvas e rajadas de vento provocaram diversas ocorrências em Botucatu na noite deste sábado (24). Segundo a Defesa Civil, até as 23h03 foram registrados 19 chamados, entre destelhamentos de residências, quedas de árvores, deslocamento de tampas de bueiros e danos à rede elétrica.

A região do Jardim Paraíso ficou sem energia elétrica e uma torre, pertencente a um supermercado, caiu sobre uma motocicleta e na via pública da região. 

Segundo apuração da reportagem, a região da rodoviária não registrou alagamento até o momento. 
Imagem publicada no perfil do deputado estadual Mário Pardini

A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal e as secretarias municipais atuam de forma integrada para atender às ocorrências, minimizar riscos e prestar assistência à população, informou a Prefeitura.

A administração pediu que a população mantenha a calma, evite áreas de risco e não se aproxime de fios elétricos caídos. Em caso de emergência, o contato é com a Defesa Civil, pelo 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

A Prefeitura informou que segue monitorando a situação.

O temporal ocorre na véspera do segundo turno das eleições. A previsão do Climatempo indica chuva forte ao longo do domingo (25), com alerta de risco alto para temporais até as 23h59. 

Região da Rodoviária - imagem do perfil do deputado estadual Mário Pardini
Região da Rodoviária - imagem do perfil do deputado estadual Mário Pardini
Torre que caiu no Jardim Paraíso (Flávio Fogueral)
Torre que caiu no Jardim Paraíso (Flávio Fogueral)

Receba as notícias mais relevantes de Botucatu e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários