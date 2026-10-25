Fortes chuvas e rajadas de vento provocaram diversas ocorrências em Botucatu na noite deste sábado (24). Segundo a Defesa Civil, até as 23h03 foram registrados 19 chamados, entre destelhamentos de residências, quedas de árvores, deslocamento de tampas de bueiros e danos à rede elétrica.
A região do Jardim Paraíso ficou sem energia elétrica e uma torre, pertencente a um supermercado, caiu sobre uma motocicleta e na via pública da região.
Segundo apuração da reportagem, a região da rodoviária não registrou alagamento até o momento.
A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal e as secretarias municipais atuam de forma integrada para atender às ocorrências, minimizar riscos e prestar assistência à população, informou a Prefeitura.
A administração pediu que a população mantenha a calma, evite áreas de risco e não se aproxime de fios elétricos caídos. Em caso de emergência, o contato é com a Defesa Civil, pelo 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
A Prefeitura informou que segue monitorando a situação.
O temporal ocorre na véspera do segundo turno das eleições. A previsão do Climatempo indica chuva forte ao longo do domingo (25), com alerta de risco alto para temporais até as 23h59.