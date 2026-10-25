Fortes chuvas e rajadas de vento provocaram diversas ocorrências em Botucatu na noite deste sábado (24). Segundo a Defesa Civil, até as 23h03 foram registrados 19 chamados, entre destelhamentos de residências, quedas de árvores, deslocamento de tampas de bueiros e danos à rede elétrica.

A região do Jardim Paraíso ficou sem energia elétrica e uma torre, pertencente a um supermercado, caiu sobre uma motocicleta e na via pública da região.



Segundo apuração da reportagem, a região da rodoviária não registrou alagamento até o momento.



