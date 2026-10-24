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ELEIÇÕES 2026

PT faz carreata em Botucatu na véspera do segundo turno

Por Redação | Diretório do PT de Botucatu
| Tempo de leitura: 2 min
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Carlos Ramos
Apoiadores de Lula (PT) fizeram uma carreata em Botucatu na véspera do segundo turno.
Apoiadores de Lula (PT) fizeram uma carreata em Botucatu na véspera do segundo turno.

Apoiadores do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fizeram uma carreata em Botucatu neste sábado (24), véspera do segundo turno das Eleições 2026. A informação é de Carlos Ramos, ex-presidente do PT de Botucatu, que relatou o ato ao de botuca logo após o fim do percurso.

Segundo ele, a carreata saiu do Tiro de Guerra, na Cohab 1, e passou pelos bairros Cohab, Comerciário, Cachoeirinha, Jardim Paraíso, Montemor, Ouro Verde e Cambuí, antes de ser finalizada. 

Carlos Ramos não soube precisar quantas pessoas e quantos carros participaram, mas afirmou que foi a maior carreata que a esquerda já fez em Botucatu, incluindo campanhas de candidatos a prefeito. Para ele, o ato reflete uma campanha de segundo turno que "ganhou as ruas do Brasil". Ele citou a presença de estudantes em atos em São Paulo, no Rio e em outras cidades, e lembrou que o partido fez uma passeata grande em Botucatu há 15 dias.

De acordo com Carlos Ramos, o objetivo era "fechar com chave de ouro" uma campanha que, segundo ele, cresceu no segundo turno. Ele avaliou que, no primeiro turno, os apoiadores acabam dedicando mais esforço aos candidatos a deputado e deixam de lado as campanhas de presidente e governador, e disse que o resultado ficou "um pouco aquém" do esperado, mas que a tendência agora é de crescimento.

Ele afirmou que não houve incidentes durante a carreata. Segundo o relato, houve encontros com outras pessoas ao longo do percurso, mas sempre de maneira respeitosa dos dois lados, sem provocações.

A mensagem que o grupo quis deixar à população, nas palavras de Carlos Ramos, é que "o PT e as forças de esquerda estão vivas" e que vão defender a democracia e a soberania nacional e apoiar o governo Lula. Ele disse esperar que a presença nas ruas oriente um governo "mais popular", com participação popular.

Como Botucatu votou no primeiro turno

No primeiro turno, em Botucatu, Lula teve 27.979 votos, 34,91% dos votos válidos, e Flávio Bolsonaro (PL) teve 43.436 votos, 54,19%, segundo dados do TSE. O segundo turno será neste domingo (25), das 8h às 17h, no horário de Brasília.

O de botuca também procurou os organizadores dos atos de apoio a Flávio Bolsonaro, que serão tema de outra matéria.

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