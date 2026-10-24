Apoiadores do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fizeram uma carreata em Botucatu neste sábado (24), véspera do segundo turno das Eleições 2026. A informação é de Carlos Ramos, ex-presidente do PT de Botucatu, que relatou o ato ao de botuca logo após o fim do percurso.
Segundo ele, a carreata saiu do Tiro de Guerra, na Cohab 1, e passou pelos bairros Cohab, Comerciário, Cachoeirinha, Jardim Paraíso, Montemor, Ouro Verde e Cambuí, antes de ser finalizada.
Carlos Ramos não soube precisar quantas pessoas e quantos carros participaram, mas afirmou que foi a maior carreata que a esquerda já fez em Botucatu, incluindo campanhas de candidatos a prefeito. Para ele, o ato reflete uma campanha de segundo turno que "ganhou as ruas do Brasil". Ele citou a presença de estudantes em atos em São Paulo, no Rio e em outras cidades, e lembrou que o partido fez uma passeata grande em Botucatu há 15 dias.
De acordo com Carlos Ramos, o objetivo era "fechar com chave de ouro" uma campanha que, segundo ele, cresceu no segundo turno. Ele avaliou que, no primeiro turno, os apoiadores acabam dedicando mais esforço aos candidatos a deputado e deixam de lado as campanhas de presidente e governador, e disse que o resultado ficou "um pouco aquém" do esperado, mas que a tendência agora é de crescimento.
Ele afirmou que não houve incidentes durante a carreata. Segundo o relato, houve encontros com outras pessoas ao longo do percurso, mas sempre de maneira respeitosa dos dois lados, sem provocações.
A mensagem que o grupo quis deixar à população, nas palavras de Carlos Ramos, é que "o PT e as forças de esquerda estão vivas" e que vão defender a democracia e a soberania nacional e apoiar o governo Lula. Ele disse esperar que a presença nas ruas oriente um governo "mais popular", com participação popular.
Como Botucatu votou no primeiro turno
No primeiro turno, em Botucatu, Lula teve 27.979 votos, 34,91% dos votos válidos, e Flávio Bolsonaro (PL) teve 43.436 votos, 54,19%, segundo dados do TSE. O segundo turno será neste domingo (25), das 8h às 17h, no horário de Brasília.
O de botuca também procurou os organizadores dos atos de apoio a Flávio Bolsonaro, que serão tema de outra matéria.