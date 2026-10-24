Apoiadores do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fizeram uma carreata em Botucatu neste sábado (24), véspera do segundo turno das Eleições 2026. A informação é de Carlos Ramos, ex-presidente do PT de Botucatu, que relatou o ato ao de botuca logo após o fim do percurso.

Segundo ele, a carreata saiu do Tiro de Guerra, na Cohab 1, e passou pelos bairros Cohab, Comerciário, Cachoeirinha, Jardim Paraíso, Montemor, Ouro Verde e Cambuí, antes de ser finalizada.

Carlos Ramos não soube precisar quantas pessoas e quantos carros participaram, mas afirmou que foi a maior carreata que a esquerda já fez em Botucatu, incluindo campanhas de candidatos a prefeito. Para ele, o ato reflete uma campanha de segundo turno que "ganhou as ruas do Brasil". Ele citou a presença de estudantes em atos em São Paulo, no Rio e em outras cidades, e lembrou que o partido fez uma passeata grande em Botucatu há 15 dias.