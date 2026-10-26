A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu na manhã de domingo (25), dia do segundo turno das eleições, um homem de 32 anos que tinha mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. Segundo a GCM, ele tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. A prisão ocorreu na Vila Nova Botucatu.

De acordo com a corporação, a equipe da Patrulha Maria da Penha fazia patrulhamento preventivo quando recebeu do Centro de Operações Integradas (COI) a informação de que o condutor de um Chevrolet Prisma possivelmente tinha mandado de prisão. Com as características do veículo, os guardas fizeram buscas pela região e localizaram o carro.

Ainda conforme a GCM, ao perceber a viatura, o motorista tentou fugir. Os guardas o acompanharam e conseguiram abordá-lo. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.