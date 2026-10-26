A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prendeu na manhã de domingo (25), dia do segundo turno das eleições, um homem de 32 anos que tinha mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. Segundo a GCM, ele tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. A prisão ocorreu na Vila Nova Botucatu.
De acordo com a corporação, a equipe da Patrulha Maria da Penha fazia patrulhamento preventivo quando recebeu do Centro de Operações Integradas (COI) a informação de que o condutor de um Chevrolet Prisma possivelmente tinha mandado de prisão. Com as características do veículo, os guardas fizeram buscas pela região e localizaram o carro.
Ainda conforme a GCM, ao perceber a viatura, o motorista tentou fugir. Os guardas o acompanharam e conseguiram abordá-lo. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
Em consulta ao COI, a equipe confirmou o mandado de prisão civil, expedido pela 3ª Vara Cível da Comarca de Botucatu. Segundo as informações judiciais apresentadas na ocorrência, o mandado previa prisão de 30 dias por um débito de pensão alimentícia de R$ 8.510,50, valor atualizado em janeiro de 2026.
A GCM informou ainda que, na consulta, os sistemas indicaram que o homem estava com o título eleitoral cancelado desde 2017.
Ele foi levado ao Plantão Policial, onde a autoridade policial registrou a ocorrência de captura de procurado. Depois dos procedimentos, o homem ficou à disposição da Justiça. A prisão civil por pensão alimentícia não é crime, e sim um instrumento para forçar o pagamento da dívida.
A ocorrência contou com a Patrulha Maria da Penha, a Ronda Oficial e o COI.