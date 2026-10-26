26 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @de_botuca
Polícia Militar

PM prende suspeito de ferir enteada e namorado em Areiópolis

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar
Facão e martelo apreendidos pela Polícia Militar.
Facão e martelo apreendidos pela Polícia Militar.

A Polícia Militar prendeu na noite de domingo (25), em Areiópolis, um homem de 39 anos suspeito de agredir a enteada e o namorado dela com um facão e um martelo durante uma discussão familiar. A jovem tem 18 anos, segundo a PM.

De acordo com a corporação, as equipes foram acionadas pelo Copom para atender uma ocorrência de agressão com arma branca. O suspeito havia fugido do local, e os policiais começaram as buscas. Com o apoio de outra equipe, ele foi localizado nos fundos de uma casa vizinha, com um facão na mão. Após ser orientado pelos policiais, soltou o objeto e foi abordado.

Segundo a PM, o homem disse ter usado o facão e o martelo contra as vítimas e afirmou que agiu para se defender durante a discussão. Pelos relatos das vítimas, a jovem foi atingida por golpes de facão nos pulsos, e o namorado, por golpes de martelo na cabeça e nas costas.

Os dois receberam atendimento médico e, segundo a equipe médica, não corriam risco de morte.

O caso foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu, onde foram registrados os crimes de violência doméstica, lesão corporal e ameaça. O homem seguiu preso à disposição da Justiça. Um facão e um martelo foram apreendidos.

Receba as notícias mais relevantes de Botucatu e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários