Seis ocorrências de violência doméstica registradas entre sexta-feira (23) e domingo (25) terminaram em prisão em flagrante em Botucatu e em cidades da região. Os casos foram atendidos pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar e levados à delegacia de Botucatu. As informações constam dos boletins de ocorrência da Polícia Civil.

Areiópolis: feridos a faca e a marretadas

No domingo (25), a PM foi chamada para apoiar o Samu em uma ocorrência de facada em Areiópolis. Segundo o boletim, uma mulher e o genro ficaram feridos: a mulher teve o pulso atingido por um golpe de faca, e o homem levou duas marretadas, uma na cabeça e outra nas costas. Os dois foram atendidos no pronto-socorro municipal. Os feridos disseram à polícia que o marido da mãe de uma das vítimas deu os golpes e que ela o teria incentivado. A PM o encontrou escondido em uma casa vizinha, com o facão na mão. Segundo o boletim, ele admitiu os golpes e disse que agiu para defender a mulher durante uma discussão. A mãe, também levada à delegacia, disse que ela mesma teria dado a facada. O Conselho Tutelar acompanhou os filhos menores dela. Um facão e um martelo foram apreendidos.

Park Residencial Convívio, em Botucatu: companheiro e cunhada presos

Na madrugada de domingo (25), uma mulher foi agredida durante uma comemoração familiar em uma chácara no Park Residencial Convívio. Segundo o relato dela, a cunhada a atingiu na cabeça, no ombro e nos braços, inclusive com um taco de sinuca, e o companheiro a agrediu a tapas e golpes de chinelo, apertou o pescoço dela e a ameaçou de morte. A cunhada admitiu ter usado o taco, mas disse que agiu para defender a mãe. O companheiro negou as agressões. A vítima, que só conseguiu pedir ajuda por volta das 10h, foi levada ao pronto-socorro. O casal tem uma filha de 1 ano, que ficou com a avó paterna. A delegacia ratificou as prisões e não arbitrou fiança. A mulher pediu medidas protetivas.