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POLÍCIA

Homem é preso por furtar loja na Cohab II, em Botucatu

Por Redação | Polícia Civil
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal
Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na manhã de sábado (24), em Botucatu, suspeito de arrombar uma loja e furtar um notebook no Conjunto Habitacional Arnaldo Leotta de Mello, Cohab II. As informações constam do boletim de ocorrência da Polícia Civil.

De acordo com o documento, a Guarda Municipal foi acionada pela central de operações após o proprietário do estabelecimento ouvir ruídos e ver uma pessoa dentro do comércio. Com apoio de outras viaturas, os guardas fizeram um cerco nas proximidades e abordaram o suspeito.

Segundo o relato dos guardas, durante a ação o homem jogou um objeto em um imóvel vizinho, que estava desabitado. O objeto era um notebook da marca Dell, em más condições de uso, que foi recuperado. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Ainda conforme o boletim, o suspeito confessou o furto e afirmou ser usuário de drogas e que pretendia vender o que levasse para comprar entorpecentes. A confissão consta do registro policial.

O dono do estabelecimento relatou à polícia que o homem arrombou duas portas para entrar na loja. Além do notebook, ele também teria tentado levar materiais de construção que estavam no local, entre eles uma escada.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia, onde o delegado confirmou o flagrante e o indiciou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal), crime com pena de dois a oito anos de reclusão e multa. Ele foi encaminhado à Central de Custódia de Botucatu, onde fica à disposição da Justiça.

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