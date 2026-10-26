Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na manhã de sábado (24), em Botucatu, suspeito de arrombar uma loja e furtar um notebook no Conjunto Habitacional Arnaldo Leotta de Mello, Cohab II. As informações constam do boletim de ocorrência da Polícia Civil.
De acordo com o documento, a Guarda Municipal foi acionada pela central de operações após o proprietário do estabelecimento ouvir ruídos e ver uma pessoa dentro do comércio. Com apoio de outras viaturas, os guardas fizeram um cerco nas proximidades e abordaram o suspeito.
Segundo o relato dos guardas, durante a ação o homem jogou um objeto em um imóvel vizinho, que estava desabitado. O objeto era um notebook da marca Dell, em más condições de uso, que foi recuperado. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.
Ainda conforme o boletim, o suspeito confessou o furto e afirmou ser usuário de drogas e que pretendia vender o que levasse para comprar entorpecentes. A confissão consta do registro policial.
O dono do estabelecimento relatou à polícia que o homem arrombou duas portas para entrar na loja. Além do notebook, ele também teria tentado levar materiais de construção que estavam no local, entre eles uma escada.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia, onde o delegado confirmou o flagrante e o indiciou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal), crime com pena de dois a oito anos de reclusão e multa. Ele foi encaminhado à Central de Custódia de Botucatu, onde fica à disposição da Justiça.