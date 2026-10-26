Um motorista de 44 anos foi preso em flagrante em Botucatu na tarde de sábado (24) suspeito de embriaguez ao volante, de fugir do local de um acidente de trânsito e de desobediência. As informações constam do boletim de ocorrência da Polícia Civil.
De acordo com o documento, o acidente ocorreu por volta das 16h, no cruzamento da Rua Rangel Pestana com a Rua Maestro André Rocha, na Vila Rodrigues Alves. Uma motorista relatou à Guarda Municipal que conduzia um Chevrolet Onix quando foi atingida na porta traseira direita por um Peugeot 207, cujo condutor não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. Não houve vítimas, apenas danos materiais.
Ainda segundo o relato, o motorista do Peugeot deixou o local sem prestar socorro nem fornecer dados. A mulher, com ajuda do marido, localizou o veículo estacionado em frente à residência do suspeito, no Centro, e chamou a Guarda Municipal.
No local, os guardas encontraram o carro com danos no capô e no para-choque e o condutor "bastante alterado". Conforme o boletim, ele se recusou a se identificar e a apresentar documentos, e apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa e olhos avermelhados. Durante a abordagem, os guardas encontraram no bolso dele uma porção de substância semelhante à maconha. Segundo o documento, o homem resistiu à ação, fazendo força contra os agentes, e foi algemado com a chegada da Polícia Militar.
Um policial militar convidou o suspeito a fazer o teste do bafômetro. Ele aceitou, e o etilômetro apontou 0,68 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. A identificação foi possível depois que uma filha dele entregou a Carteira Nacional de Habilitação, que estava dentro da casa. O carro foi recolhido administrativamente pela PM.
Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado ao plantão policial. O delegado ratificou a prisão e autuou o motorista pelos crimes de embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro), fuga do local de acidente (artigo 305) e desobediência (artigo 330 do Código Penal). Como a soma das penas máximas ultrapassa o limite previsto em lei, a autoridade policial não arbitrou fiança. O preso foi encaminhado à Central de Custódia de Botucatu, onde fica à disposição da Justiça até a audiência de custódia. A droga encontrada com ele foi registrada em um boletim de ocorrência à parte.