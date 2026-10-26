Um motorista de 44 anos foi preso em flagrante em Botucatu na tarde de sábado (24) suspeito de embriaguez ao volante, de fugir do local de um acidente de trânsito e de desobediência. As informações constam do boletim de ocorrência da Polícia Civil.

De acordo com o documento, o acidente ocorreu por volta das 16h, no cruzamento da Rua Rangel Pestana com a Rua Maestro André Rocha, na Vila Rodrigues Alves. Uma motorista relatou à Guarda Municipal que conduzia um Chevrolet Onix quando foi atingida na porta traseira direita por um Peugeot 207, cujo condutor não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. Não houve vítimas, apenas danos materiais.



Ainda segundo o relato, o motorista do Peugeot deixou o local sem prestar socorro nem fornecer dados. A mulher, com ajuda do marido, localizou o veículo estacionado em frente à residência do suspeito, no Centro, e chamou a Guarda Municipal.

