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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

PM prende homem por violência doméstica em Botucatu

Por Redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
PM prende homem por violência doméstica em Botucatu
PM prende homem por violência doméstica em Botucatu

A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica na noite deste sábado (24), em Botucatu.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada pelo Copom e, ao chegar ao local, apurou que o homem havia danificado objetos da residência e, durante uma discussão, empurrado a esposa sobre a cama. A vítima conseguiu sair para a via pública e pediu ajuda a moradores, que intervieram para conter o homem até a chegada dos policiais.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o delegado de polícia ratificou a prisão. Depois, foi encaminhado à Cadeia Pública de Botucatu, onde permanece à disposição da Justiça.

Denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo Ligue 180, ou pelo 190 em caso de emergência.

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