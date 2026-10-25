A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica na noite deste sábado (24), em Botucatu.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada pelo Copom e, ao chegar ao local, apurou que o homem havia danificado objetos da residência e, durante uma discussão, empurrado a esposa sobre a cama. A vítima conseguiu sair para a via pública e pediu ajuda a moradores, que intervieram para conter o homem até a chegada dos policiais.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o delegado de polícia ratificou a prisão. Depois, foi encaminhado à Cadeia Pública de Botucatu, onde permanece à disposição da Justiça.