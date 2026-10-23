O Botucatu Futsal está na final da Copa Record de Futsal 2026. Na noite de quinta-feira (22), no Ginásio Paralímpico de Botucatu, a equipe goleou o Piratininga por 6 a 0 e garantiu a vaga na decisão.
Os gols foram marcados por Caires, Lukinhas, Tofoli, Vitinho e Felipe, que fez dois.
Na final, o Botucatu Futsal enfrenta o Itapuí, que também se classificou na quinta-feira, ao vencer a Vitoriana por 4 a 3. A equipe de Vitoriana é representada pela Associação Atlética Botucatuense, e a partida foi disputada no mesmo ginásio.
A final está prevista para 3 de novembro. A organização da Copa Record ainda não definiu o local da decisão.