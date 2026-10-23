23 de outubro de 2026
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FUTSAL

Botucatu Futsal goleia Piratininga e vai à final da Copa Record

Por Redação | Nivaldo Ceará
| Tempo de leitura: 1 min
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Nivaldo Ceará
Equipe do Botucatu Futsal reunida em quadra após a classificação para a final da Copa Record.
Equipe do Botucatu Futsal reunida em quadra após a classificação para a final da Copa Record.

O Botucatu Futsal está na final da Copa Record de Futsal 2026. Na noite de quinta-feira (22), no Ginásio Paralímpico de Botucatu, a equipe goleou o Piratininga por 6 a 0 e garantiu a vaga na decisão.

Os gols foram marcados por Caires, Lukinhas, Tofoli, Vitinho e Felipe, que fez dois.

Na final, o Botucatu Futsal enfrenta o Itapuí, que também se classificou na quinta-feira, ao vencer a Vitoriana por 4 a 3. A equipe de Vitoriana é representada pela Associação Atlética Botucatuense, e a partida foi disputada no mesmo ginásio.

A final está prevista para 3 de novembro. A organização da Copa Record ainda não definiu o local da decisão.

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