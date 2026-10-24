Os eleitores de Botucatu voltam às urnas amanhã, domingo (25), para o segundo turno das Eleições 2026, entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A votação será das 8h às 17h, no horário de Brasília. Além de quem vai governar o país pelos próximos quatro anos, uma pergunta fica no ar: quantos botucatuenses vão de fato às urnas?

O ponto de partida é o primeiro turno, em 4 de outubro. Dos 111.048 eleitores aptos, 85.728 votaram e 25.320 ficaram em casa, uma abstenção de 22,80%. O índice é menor que o da eleição municipal de 2024, quando 31.370 botucatuenses não votaram (28,43%), a maior abstenção já registrada no município. A queda foi de 5,63 pontos percentuais, com cerca de 6 mil ausentes a menos.

Não há projeção oficial de comparecimento para o segundo turno. O histórico recente, porém, dá uma pista. Em 2022, a abstenção nacional caiu levemente entre os turnos, de 20,95% para 20,59%, uma diferença de 0,36 ponto percentual, segundo levantamento. A mesma variação em Botucatu levaria a abstenção a cerca de 22,4%. É apenas um exercício de comparação, não uma previsão.