Os eleitores de Botucatu voltam às urnas amanhã, domingo (25), para o segundo turno das Eleições 2026, entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A votação será das 8h às 17h, no horário de Brasília. Além de quem vai governar o país pelos próximos quatro anos, uma pergunta fica no ar: quantos botucatuenses vão de fato às urnas?
O ponto de partida é o primeiro turno, em 4 de outubro. Dos 111.048 eleitores aptos, 85.728 votaram e 25.320 ficaram em casa, uma abstenção de 22,80%. O índice é menor que o da eleição municipal de 2024, quando 31.370 botucatuenses não votaram (28,43%), a maior abstenção já registrada no município. A queda foi de 5,63 pontos percentuais, com cerca de 6 mil ausentes a menos.
Não há projeção oficial de comparecimento para o segundo turno. O histórico recente, porém, dá uma pista. Em 2022, a abstenção nacional caiu levemente entre os turnos, de 20,95% para 20,59%, uma diferença de 0,36 ponto percentual, segundo levantamento. A mesma variação em Botucatu levaria a abstenção a cerca de 22,4%. É apenas um exercício de comparação, não uma previsão.
No primeiro turno de 2026, a abstenção no país foi de 21,08%, a maior em uma eleição presidencial desde 1998, com mais de 33 milhões de eleitores ausentes.
Cada voto conta
Mesmo com o avanço, cerca de um em cada cinco eleitores botucatuenses não participou da escolha no primeiro turno. O segundo turno é a chance de reduzir ainda mais esse número.
Votar é a forma de cada cidadão expressar sua vontade e dizer qual caminho deseja para o país. A decisão tomada neste domingo vai influenciar a vida de todos nos próximos quatro anos, na economia, na saúde, na educação e na segurança. Quem deixa de votar abre mão de participar dessa escolha.
Quem faltou no primeiro turno pode votar
Quem faltou no primeiro turno pode votar normalmente, desde que a situação eleitoral esteja regular. Para a Justiça Eleitoral, cada turno é uma eleição independente. Quem não votou e não justificou a ausência tem até 3 de dezembro de 2026 para regularizar a situação. A multa é de R$ 3,51 por turno não justificado, e faltar a três eleições seguidas sem justificativa ou pagamento pode levar ao cancelamento da inscrição eleitoral.
Quem estiver na fila às 17h ainda consegue votar, pois os mesários distribuem senhas. Antes de sair de casa, o eleitor deve conferir o local de votação no aplicativo e-Título ou no site do TSE e levar um documento oficial com foto.
Neste domingo, faça a sua parte: vá às urnas e vote.
de botuca - De olho nas eleições!