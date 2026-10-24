O Congresso Nacional promulgou, na sexta-feira (16), a Emenda Constitucional 141/2026, que põe fim à escala 6x1 e reduz a jornada máxima de trabalho no país. É a primeira redução do limite constitucional desde 1988, quando a jornada passou de 48 para 44 horas semanais.

De acordo com a Agência Brasil, as primeiras mudanças valem a partir de 15 de dezembro de 2026, depois do prazo de 60 dias. Nessa fase, os trabalhadores passam a ter dois dias de descanso por semana, com a escala 5x2, e a jornada cai de 44 para 42 horas semanais. A redução seguinte, de 42 para 40 horas semanais, deve ocorrer em até 14 meses, sem redução de salário.

Entre as duas etapas, o empregador deve distribuir ao longo da semana as duas horas que passam das oito diárias. Se forem divididas igualmente, o trabalhador cumpre 8h24 por dia, em cinco dias. Depois da transição, o limite passa a ser de oito horas por dia e 40 por semana, e o que passar disso é pago como hora extra. A emenda prevê que um dos dois dias de folga seja, preferencialmente, no domingo.