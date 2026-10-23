Botucatu também tem histórias que podem ser contadas por meio da música. Histórias de amizade, ensaios, primeiros palcos e de carreiras que, aos poucos, ultrapassam os limites da cidade. É com uma dessas trajetórias que o de botuca estreia seu espaço dedicado ao entretenimento e aos talentos locais.

Há 23 anos, Pedro Langona (voz e guitarra), André Nascimento (bateria) e Rafael Basso (baixo) dividem o mesmo projeto. A banda ABR3 nasceu em Botucatu, em 2003, da amizade entre os três e da paixão pela música. Com raízes no pop rock, o trio construiu um formato próprio de espetáculo, marcado pela versatilidade do repertório e pela interação com o público.

Dos discos aos grandes palcos