Botucatu também tem histórias que podem ser contadas por meio da música. Histórias de amizade, ensaios, primeiros palcos e de carreiras que, aos poucos, ultrapassam os limites da cidade. É com uma dessas trajetórias que o de botuca estreia seu espaço dedicado ao entretenimento e aos talentos locais.
Há 23 anos, Pedro Langona (voz e guitarra), André Nascimento (bateria) e Rafael Basso (baixo) dividem o mesmo projeto. A banda ABR3 nasceu em Botucatu, em 2003, da amizade entre os três e da paixão pela música. Com raízes no pop rock, o trio construiu um formato próprio de espetáculo, marcado pela versatilidade do repertório e pela interação com o público.
Dos discos aos grandes palcos
O crescimento ganhou ritmo em 2005, quando a parceria com a Carlinhos Romagnolli Promoções e Eventos ampliou a atuação da banda pelo país. No mercado fonográfico, a ABR3 lançou trabalhos autorais, entre eles o álbum Abstrato, e teve dois CDs distribuídos pela Som Livre.
Em dezembro de 2011, a banda voltou às origens para gravar, em Botucatu, um CD e DVD ao vivo, lançado em 2012. A produção apostou em um palco em formato 360 graus e reuniu músicas autorais e sucessos nacionais e internacionais.
Entre os palcos de maior público está o Réveillon da Paz, em Florianópolis, com mais de 100 mil pessoas. O currículo inclui ainda eventos como o Desafio Internacional das Estrelas, o Arena Cross, o Kart dos Artistas e a Beef Tour, além de festivais pelo Brasil. Fora do país, o grupo levou seu show às Bahamas, em 2016.
Encontros com nomes da música brasileira
Em São Paulo, a banda criou o projeto ABR3 Convida, na casa de shows Santa Aldeia, que abriu espaço para participações especiais de artistas brasileiros. Ao longo da carreira, o trio dividiu palcos e experiências musicais com Daniel, Tony Garrido, Wilson Sideral, Marcus Menna (LS Jack), Maurício Gasperini (Rádio Táxi), Maurício Manieri, Kiko Zambianchi, Milton Guedes e Léo Maia. Tony Garrido se apresentou com o grupo em três ocasiões. Já o cantor Daniel, além de dividir apresentações com a banda, também chegou a contratar a ABR3.
A festa com a cara de quem celebra
A experiência de palco abriu caminho para outro mercado: o de casamentos, formaturas e eventos sociais e corporativos. Segundo números informados pela banda, a ABR3 já tocou em mais de 5 mil casamentos e mais de 2 mil eventos corporativos. Embraer, 3M, Bradesco, Santander, Itaú, Senac e CVC estão entre as empresas que aparecem nesse histórico.
Em um casamento, a música acompanha uma história que começou muito antes da festa. Em uma confraternização empresarial, ajuda a reunir pessoas que dividem a rotina de trabalho. Foi pensando nessa diferença que a banda criou o conceito ABR3 – Do Seu Jeito, de direção musical personalizada. A proposta envolve planejar o repertório de acordo com o perfil dos anfitriões e dos convidados, com arranjos, versões próprias e medleys pensados para cada momento do evento. “A festa é sua. O show também precisa ser”, resume o material de apresentação do grupo.
Além do pop rock, os músicos também atuam no 4 no Sertão, projeto dedicado ao sertanejo, o que amplia o leque de celebrações em que o grupo está presente.
Quatro prêmios seguidos
O trabalho com casamentos rendeu reconhecimento. Em 2026, a ABR3 conquistou pela quarta vez consecutiva o Casamentos Awards, concedido pelo portal Casamentos.com.br. Os vencedores são definidos a partir das avaliações de casais que contrataram os fornecedores, e a banda foi premiada também em 2023, 2024 e 2025.
Raízes em Botucatu
Mesmo com uma carreira construída em diferentes regiões do país e no exterior, a ABR3 mantém a base na cidade onde tudo começou. Mais de duas décadas depois, Pedro, André e Rafael seguem juntos, combinando experiência artística, direção musical e produção de eventos.
Quem é quem na ABR3
Nascidos em Botucatu, os três integrantes dividem o palco nos fins de semana e rotinas bem diferentes durante a semana. A pedido do de botuca, cada um contou um pouco da própria história e definiu os colegas em uma palavra.
Pedro Langona — voz e guitarra. Pedro Augusto Langona toca desde os 14 anos e começou com o pai, que sempre teve a música presente na vida e o levava junto. A canção que mais o marcou é “A Professorinha”, de Ataulfo Alves: é a primeira lembrança que ele tem de ver o pai cantando e tocando. Formado em Educação Física, exerce a profissão, mas tem a música como prioridade e carro-chefe. É casado com Amanda e tem dois enteados, de 7 e 13 anos. Fora do palco, gosta de cozinhar e de “tomar uma gelada”. Para ele, André é “personalidade” e Rafa é “razão, e não emoção”.
André Nascimento — bateria. André toca desde os 7, por influência do pai e do irmão mais velho, ambos músicos. “As músicas que meu pai e meu irmão tocavam. Foi ali que nasceu minha paixão”, conta. Empresário, tem uma empresa de uniformes e divide a rotina entre a produção e os palcos. É casado com Bruna e pai de Benjamin, de 10 anos. Nas horas livres, joga futebol e beach tennis. Sobre si mesmo, resume: é sincero, “às vezes bom e às vezes ruim”. Define Pedro como “talentoso” e Rafa como “parceiro”.
Rafael Basso — baixo e produção executiva. Rafa toca desde os 9 e começou na igreja, encantado com o que a música é capaz de fazer. Formado em Administração, com ênfase em informática e em agronegócios, pela Fatec Botucatu, é quem cuida da parte administrativa, das vendas e da produção executiva da banda — trabalho que ocupa a semana inteira, enquanto os fins de semana são de estrada e palco. Casado com Thais, brinca que é só “pai de pet”. Pratica karatê. A música que o marcou é “Pai”, de Fábio Jr.; o artista, Michael Jackson. Diz ser “8 ou 8000”, mas busca equilíbrio na fé. Considera os colegas irmãos mais novos: Pepo é “talento”, e Deh, “visionário”.
É esse tipo de trajetória que a nova editoria de entretenimento do de botuca quer contar: músicos, bandas, duplas e outros talentos ligados à cidade, suas origens e os caminhos que percorreram. A ABR3 abre a série com uma história que começa em Botucatu e encontra novos públicos a cada palco.
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