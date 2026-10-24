A Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã deste sábado (24), um homem de 27 anos suspeito de violência doméstica contra a companheira, de 28 anos, que está grávida. A ocorrência foi registrada no bairro Vila Jardim, em Botucatu.

De acordo com a PM, uma criança procurou uma equipe que fazia policiamento na região e relatou que uma mulher pedia socorro. Os policiais foram ao local indicado e conversaram com a vítima, que confirmou ter sido agredida e ofendida verbalmente.



O homem apresentava sinais de embriaguez e de alteração e também confirmou a agressão, segundo a corporação.

