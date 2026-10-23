A Câmara Municipal de Botucatu deve votar, na segunda-feira (26), o Projeto de Lei 106/2026, do vereador Lelo Pagani (PSDB), que prevê a divulgação antecipada de obras, bloqueios de vias, eventos e interrupções de serviços públicos que possam afetar a mobilidade urbana e a rotina da população. O projeto foi adiado na sessão anterior, a pedido do próprio autor.

Pelo texto, apresentado em 3 de agosto de 2026, a divulgação deve ocorrer com 48 horas de antecedência, sempre que houver possibilidade técnica e operacional. A previsão segue o artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro e vale especialmente para intervenções programadas.

O projeto considera intervenções temporárias os bloqueios totais ou parciais de vias, obras e serviços de manutenção em vias urbanas, reparos em redes de água, esgoto, energia, telefonia e internet, e interrupções programadas de serviços essenciais. Também entram eventos religiosos, culturais, esportivos, escolares e comunitários que alterem a circulação de veículos ou pedestres, observadas as autorizações exigidas.