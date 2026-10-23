Confira as informações sobre velórios, cremação e sepultamentos desta sexta-feira, 23 de outubro:

José de Almeida, 90 anos

Velório: Complexo Funerário

Cremação: 23 de outubro de 2026, às 12h, no Memorial Botucatu.

Jose Carlos Vilapiano, 82 anos

Velório: Complexo Funerário

Sepultamento: 23 de outubro de 2026, às 16h, no Portal das Cruzes.