23 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta sexta-feira, 23 de outubro, em Botucatu

Por Redação | Sistema Prever
| Tempo de leitura: < 1 min
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Confira as informações sobre velórios, cremação e sepultamentos desta sexta-feira, 23 de outubro:

José de Almeida, 90 anos
Velório: Complexo Funerário
Cremação: 23 de outubro de 2026, às 12h, no Memorial Botucatu.

Jose Carlos Vilapiano, 82 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 23 de outubro de 2026, às 16h, no Portal das Cruzes.

Onaldo Ribeiro do Rosário Filho, 70 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 23 de outubro de 2026, às 17h, no Portal das Cruzes.

Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.

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