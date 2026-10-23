Confira as informações sobre velórios, cremação e sepultamentos desta sexta-feira, 23 de outubro:
José de Almeida, 90 anos
Velório: Complexo Funerário
Cremação: 23 de outubro de 2026, às 12h, no Memorial Botucatu.
Jose Carlos Vilapiano, 82 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 23 de outubro de 2026, às 16h, no Portal das Cruzes.
Onaldo Ribeiro do Rosário Filho, 70 anos
Velório: Complexo Funerário
Sepultamento: 23 de outubro de 2026, às 17h, no Portal das Cruzes.
Às famílias enlutadas, os sentimentos da equipe do de botuca.