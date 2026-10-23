Nas imagens, os filhotes aparecem com a pelagem escura, característica dos primeiros meses de vida. Com o crescimento, a coloração vai ficando alaranjada, como a dos adultos.

Um lobo-guará adulto e três filhotes foram registrados no Núcleo da Fazenda Barreiro Rico, área administrada pela Fundação Florestal, em Botucatu. As fotos foram enviadas pelo sr. João, responsável pela preservação da área, ligado à fundação.

O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é o maior canídeo da América do Sul e típico do Cerrado. Apesar do nome, não é um lobo verdadeiro. Em geral, tem hábitos noturnos ou crepusculares e costuma viver sozinho ou em casal, durante a reprodução. Segundo o Pró-Carnívoros, ele pesa em média 25 quilos e mede cerca de 83 centímetros de altura. As ninhadas têm, em média, três filhotes.

Ameaçado



No Brasil, o lobo-guará é classificado como vulnerável à extinção pelo ICMBio. As principais ameaças são a perda de habitat, os atropelamentos, a caça e os conflitos com a expansão agrícola. Por isso, registros como esse, com filhotes, são vistos como bom sinal para a conservação, e a presença de uma família na área reforça a importância de unidades de proteção como essa.

