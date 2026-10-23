Um aviso divulgado às 7h45 desta sexta-feira (23) indica possibilidade de chuva forte com granizo em Botucatu e em outras cidades da região. A vigência do aviso é de 30 minutos.

Segundo o alerta, a previsão vale para Barra Bonita, Botucatu, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Mineiros do Tietê e São Manuel. O mesmo aviso inclui Descalvado, Pirassununga, Porto Ferreira e Santa Cruz da Conceição, no interior paulista, e cidades do norte do Paraná.

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