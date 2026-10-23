Um aviso divulgado às 7h45 desta sexta-feira (23) indica possibilidade de chuva forte com granizo em Botucatu e em outras cidades da região. A vigência do aviso é de 30 minutos.
Segundo o alerta, a previsão vale para Barra Bonita, Botucatu, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Mineiros do Tietê e São Manuel. O mesmo aviso inclui Descalvado, Pirassununga, Porto Ferreira e Santa Cruz da Conceição, no interior paulista, e cidades do norte do Paraná.
Radar
Imagem de radar meteorológico mostra áreas de chuva, de fraca a forte, ao redor de Botucatu, com núcleos mais intensos a oeste e sudeste da cidade. A imagem não informa o horário do registro.
Cuidados
Em situações de chuva forte com granizo, a orientação geral é evitar áreas abertas, não se abrigar sob árvores ou placas, afastar-se de áreas de alagamento e proteger veículos, se possível. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.