23 de outubro de 2026
debotuca - Sampi Botucatu
debotuca - Sampi Botucatu
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga debotuca nas Redes Sociais | @de_botuca
ALERTA

Alerta de chuva forte com granizo vale para Botucatu e região

Por Redação | Defesa Civil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem de radar meteorológico mostra áreas de chuva na região de Botucatu.
Imagem de radar meteorológico mostra áreas de chuva na região de Botucatu.

Um aviso divulgado às 7h45 desta sexta-feira (23) indica possibilidade de chuva forte com granizo em Botucatu e em outras cidades da região. A vigência do aviso é de 30 minutos.

Segundo o alerta, a previsão vale para Barra Bonita, Botucatu, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Mineiros do Tietê e São Manuel. O mesmo aviso inclui Descalvado, Pirassununga, Porto Ferreira e Santa Cruz da Conceição, no interior paulista, e cidades do norte do Paraná. 

Radar

Imagem de radar meteorológico mostra áreas de chuva, de fraca a forte, ao redor de Botucatu, com núcleos mais intensos a oeste e sudeste da cidade. A imagem não informa o horário do registro. 

Cuidados

Em situações de chuva forte com granizo, a orientação geral é evitar áreas abertas, não se abrigar sob árvores ou placas, afastar-se de áreas de alagamento e proteger veículos, se possível. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Receba as notícias mais relevantes de Botucatu e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários