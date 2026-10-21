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POLÍCIA

DIG de Botucatu cumpre mandado em caso de imagens íntimas

Por Da Redação | Polícia Civil / DIG de Botucatu
| Tempo de leitura: 1 min
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DIG de Botucatu cumpre mandado em caso de imagens íntimas
DIG de Botucatu cumpre mandado em caso de imagens íntimas

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu cumpriram um mandado judicial de busca domiciliar, em apoio à Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A ordem foi expedida em uma investigação que apura, em tese, a divulgação não autorizada de imagens e vídeos íntimos em contexto de violência doméstica.

Após monitoramento prévio, a equipe localizou o investigado em sua residência, em Botucatu, e cumpriu a ordem. Foram apreendidos dois celulares (um Xiaomi Redmi e um iPhone) e um notebook Apple MacBook Air, equipamentos que, segundo a polícia, podem ter relação com os fatos investigados.

A diligência transcorreu sem intercorrências. O investigado foi informado da medida judicial e, depois, ouvido em uma unidade policial.

Os objetos foram apreendidos e preservados para envio à autoridade que requisitou a medida e para a realização das perícias necessárias. A apreensão foi registrada em boletim de ocorrência na DIG de Botucatu.

O caso segue sob investigação. Investigado não é condenado, e a apuração ainda deve esclarecer os fatos.

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