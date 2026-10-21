Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu cumpriram um mandado judicial de busca domiciliar, em apoio à Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A ordem foi expedida em uma investigação que apura, em tese, a divulgação não autorizada de imagens e vídeos íntimos em contexto de violência doméstica.

Após monitoramento prévio, a equipe localizou o investigado em sua residência, em Botucatu, e cumpriu a ordem. Foram apreendidos dois celulares (um Xiaomi Redmi e um iPhone) e um notebook Apple MacBook Air, equipamentos que, segundo a polícia, podem ter relação com os fatos investigados.

A diligência transcorreu sem intercorrências. O investigado foi informado da medida judicial e, depois, ouvido em uma unidade policial.