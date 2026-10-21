21 de outubro de 2026
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TRÂNSITO

VÍDEO: Motorista desrespeita semáforo e provoca colisão no centro

Por Redação | PERES SISTEMAS DE SEGURANÇA
| Tempo de leitura: 1 min
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PERES SISTEMAS DE SEGURANÇA
Motorista desrespeita semáforo e provoca colisão em Botucatu
Motorista desrespeita semáforo e provoca colisão em Botucatu

Mais uma colisão foi registrada no cruzamento da Rua Djalma Dutra com a Avenida Santana, na manhã desta quarta-feira (21), em Botucatu.

Dois SUVs bateram depois de o motorista de um deles, que seguia pela Avenida Santana, não respeitar o semáforo vermelho e seguir pela via, segundo as informações apuradas. O acidente causou danos nos dois veículos.

O cruzamento é um dos locais com maior número de acidentes de trânsito em Botucatu. Por causa disso, a Prefeitura reforçou a sinalização com novas placas.

INFRAÇÃO

Avançar o sinal vermelho do semáforo é infração prevista no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é classificada como gravíssima e tem as seguintes consequências:

- Multa de R$ 293,47
- 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

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