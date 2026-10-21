Mais uma colisão foi registrada no cruzamento da Rua Djalma Dutra com a Avenida Santana, na manhã desta quarta-feira (21), em Botucatu.
Dois SUVs bateram depois de o motorista de um deles, que seguia pela Avenida Santana, não respeitar o semáforo vermelho e seguir pela via, segundo as informações apuradas. O acidente causou danos nos dois veículos.
O cruzamento é um dos locais com maior número de acidentes de trânsito em Botucatu. Por causa disso, a Prefeitura reforçou a sinalização com novas placas.
INFRAÇÃO
Avançar o sinal vermelho do semáforo é infração prevista no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é classificada como gravíssima e tem as seguintes consequências:
- Multa de R$ 293,47
- 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)