Mais uma colisão foi registrada no cruzamento da Rua Djalma Dutra com a Avenida Santana, na manhã desta quarta-feira (21), em Botucatu.

Dois SUVs bateram depois de o motorista de um deles, que seguia pela Avenida Santana, não respeitar o semáforo vermelho e seguir pela via, segundo as informações apuradas. O acidente causou danos nos dois veículos.

O cruzamento é um dos locais com maior número de acidentes de trânsito em Botucatu. Por causa disso, a Prefeitura reforçou a sinalização com novas placas.