A quinta-feira (22) em Botucatu deve ter sol com algumas nuvens e chuva passageira pela manhã e à tarde. A noite terá muitas nuvens, mas com tempo firme. Segundo o Climatempo, a chance de chuva é de 87%.

As temperaturas ficam entre 16°C e 24°C, e o volume de chuva previsto para o dia é de 1,2 mm. A previsão horária indica chuva fraca entre 6h e 8h e entre 12h e 15h, com o maior volume às 13h, de 0,3 mm.

O vento sopra de sudeste, a 9 km/h, com rajadas de até 33 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 71% e 87%. O índice UV é moderado.